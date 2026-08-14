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Podsetimo, pravi haos odigrao se kada je postalo jasno da se u dvorištu nalazi eksplozivna naprava koja, na svu sreću, nije eksplodirala.

- Da je došlo do detonacije, s obzirom na to da su ukućani bili tu, posledice su mogle da budu katastrofalne - kaže izvor Kurira.

Na lice mesta odmah su upućene policijske ekipe, a prostor oko kuće je obezbeđen. Pripadnici Kontradiverzione ekipe (KD MUP-a) preduzimaju sve potrebne mere kako bi pregledali, obezbedili i neutralisali sumnjivi predmet.

Za sada nije poznato ko je bacio eksplozivnu napravu u dvorište, kao ni šta je bio motiv napada.

Drugi napad za nešto više od mesec dana

Posebno zabrinjava činjenica da ovo, prema informacijama do kojih je došao Kurir, nije prvi put da se ovaj biznismen našao na meti.

- Za nešto više od mesec dana dva puta je bio meta napada. On je tada izjavio da nema predstavu ko bi mogao da uradi tako nešto i sada je najvažnije utvrditi ko stoji iza svega i da li su napadi povezani - rekao je izvor Kurira.

Podsećanja radi, 30. juna, oko 3.30 časova, na Bežanijskoj kosi došlo je do eksplozije kada je nepoznata osoba bacila ručnu bombu na kuću. Tada je oštećena ograda, dok su vlasniku kuće polomljena stakla na automobilu. Istragu tog slučaja vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.