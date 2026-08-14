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Suđenje bivšoj gradonačelnici Niša, Dragani Sotirovski zakazano je za 2. septembar ove godine, saznaje Kurir u Višem sudu u Nišu. Ona je uhapšena 21. februara prošle godine zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja od marta 2022. do jula 2024. godine.

Odbijeni svi zahtevi

Dakle, bivša gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski ponovo će se naći pred Višim sudom u Nišu 2. septembra, kada je zakazano pripremno ročište u postupku koji se vodi protiv nje, a do zakazivanja novog termina došlo je nakon što su odbijeni zahtevi odbrane za izuzeće sudija u Nišu, kao i zahtev da se postupak vodi pred sudom u Beogradu ili Kragujevcu.

Viši sud u Nišu je podigao optužnicu protiv Sotirovski zbog sumnje da je oštetila gradski budžet za 250 miliona dinara, a sebi kako se sumnja, pribavila imovinsku korist u iznosu od oko 112 miliona dinara. Ona je uhapšena 21. februara prošle godine na Graničnom prelazu Preševo prilikom povratka iz Grčke.

1/8 Vidi galeriju Počinje suđenje Dragani Sotirovski Foto: Violeta Milićević

Ona se optužuje i za kupovinu "spornog" sata "Svarovski", a za koji je Grad Niš izdvojio 27.000 dinara.

Ona se tereti da je kao komandant Štaba za vanredne situacije angažovala firme iz Niša, Sim puk gradnja i Vodomonteri za izvođenje različitih građevinskih radova na teritoriji grada. U vreme hapšenja kako je navedeno ona je nalazila "rupu u zakonu" pa su ti dogovori uspostavljeni neposrednom pogodbom jer u vanrednim situacijama zakon ne propisuje objavljivanje javne nabavke. Štab je u to vreme brojao mnoge rukovodioce u Nišu koji su saslušani jer su bili učesnici tih odluka o proglašavanjima vanrednih stanja.

Sotirovski je puštena iz pritvora pred Novu 2026. godinu, a njen advokatski tim je tražio izuzeće sudije što nije dozvoljeno tako da će suđenje napokon krenuti početkom septembra. Pripremno ročište koje je ranije otkazano obaviće se bez medija jer tada tužilaštvo i odbrana iznose dokaze i predlažu svedoke.

U vreme njene "vladavine" na teret joj se stavlja i da je naložila izvesne konsultantske usluge koje je grad platio, ali nije ih dobio.