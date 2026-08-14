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Javno tužilaštvo u Nemačkoj podiglo je optužnicu protiv državljanina Srbije Kenana Mehovića (41) zbog sumnje da je 22. avgusta prošle godine u Mendenu, u regionu Zauerland, ubio građevinskog radnika (45) iz Nemačke, a njegovog kolegu (49) iz Turske teško ranio.

- On je optužen da je tokom svađe pucao na dvojicu zanatlija, koji su navodno radili za njega - saopštio je portparol tužilaštva.

Osumnjičeni je optužen za ubistvo iz nehata i pokušaj ubistva iz nehata. Izručen je iz Srbije prošle nedelje, gde je uhapšen nakon višemesečnog bekstva.

Prema navodima javnog tužilaštva, dve žrtve su otišle do kuće osumnjičenog da pokupe skele. Usledila je svađa, tokom koje su ispaljeni pucnji.

- Osumnjičeni muškarac, sa srpskim i crnogorskim državljanstvom, pobegao je sa mesta zločina i skrivao se. Evropska poternica je izdata na tri meseca pre nego što je uhapšen tokom rutinske provere u Srbiji - navodi nemačko tužilaštvo, prenosi nemački portal zeit.de.

Prema ranijem pisanju Bilda, Mehović je bio nadzornik radova, a ubijeni i teško povređeni muškarac bili su građevinski radnici.

Svađa je navodno izbila zbog neisplaćenog novca, kada su dvojica radnika zahtevala isplatu za obavljene radove.

Kako je Kurir ranije pisao, Mehović je uhapšen u Srbiji tri meseca nakon pucnjave, a prema rečima jedne od žrtava pucnjave, sve se odigralo brzo i niko od radnika nije očekivao da će dođi do pucnjave.

- Samo sam hteo da pokupim svoju skelu sa njegovog gradilišta. Onda nas je iznenadio kišom metaka. Bio je na metar od mene kada je izvadio pištolj i odjednom je počeo da puca, a kolega pored je samo pao na zemlju - ispričao je nakon zločina ranjeni muškarac iz Turske za nemačke medije.

Kenanova supruga Nisada Mehović pričala je nakon njegovog hapšenja za Kurir.