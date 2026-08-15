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Sva ubistva i teška ubistva, računajući i pokušaje i pripremne radnje, izvršena od početka 2026. godine do danas na teritoriji Beograda rasvetljena su i rešena, potvrdio je za Kurir glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović.

- Sva navedena teška krivična dela izvršena na teritoriji nadležnosti VJT u Beogradu rešena su u smislu identifikovanja i procesuiranja osumnjičenih zahvaljujući efikasnoj i koordiniranoj saradnji javnih tužilaca ovog tužilaštva sa pripadnicima MUP RS i bezbednosnih službi - rekao je Stefanović.

Veći deo ubistava i teških ubistava kao i pokušaja izvršenja ovih krivičnih dela, za koja su procesuirani kako punoletni tako i maloletni učinioci, tiču se mahom obračuna ljudi iz kriminogene sredine, naglasio je Stefanović.

Glavni tužilac VJT u Beogradu Nenad Stefanović Foto: Više javno tužilaštvo u Beogradu



Jedan deo ovih krivičnih dela, kako je dodao, rezultat je i problematičnih porodičnih odnosa, imovinskih i drugih motiva.

Na teritoriji Beograda, prema zvaničnoj statistici, od početka ove godine dogodilo se ukupno 14 krivičnih dela koja su odlukom tužilaca kvalifikovana kao teška ubistva, dok je jedno kvalifikovano kao takozvano "obično" ubistvo. U stom periodu, dogodilo se šest pokušaja teških ubistava i 10 pokušaja "običnih" ubistava.

Rekordne zaplene droge Uporedo sa rešavanjem najtežih krivičnih dela na teritoriji prestonice, Više javno tužilaštvo u Beogradu zajedno sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i bezbednosnog sektora beleži rekordne zaplene droge, ali i procesuiranje okrivljenih za sve druge oblike kriminala.

- Navedena krivična dela su, kako se sumnja, učinili punoletni osumnjičeni - njih 19, a procesuirani su bilo kao neposredni izvršioci, saizvršioci ili pomagači za teško ubistvo. Za pokušaj teškog ubistva odgovara sedam osumnjičenih, dok jedan odgovara za ubistvo i 13 njih za ubistvo u pokušaju. Tri maloletna lica su u istom periodu, kako se sumnja, izvršili po jedno krivično delo teško ubistvo, teško ubistvo u pokušaju i jedno ubistvo u pokušaju - potvrđeno je za Kurir iz tužilaštva.

Među ubistvima koja su se dogodila od početka ove godine, a koja je Više javno tužilaštvo u Beogradu u saradnji sa pripadnicima MUP RS i bezbednosnih službi u rekordnom roku rešilo, su i likvidacije Živka Bakića, pripadnika takozvanog balkanskog kartela, kom se sudilo za šverc kokaina, kao i Darka Veskovića koji je likvidiran u Kumodražu u junu ove godine. Istraga je, međutim, pokazala da iza njih stoje organizovane kriminalne grupe.

- Istrage ubistava Bakića i Veskovića VJT u Beogradu je posle obavljenih uviđaja, prikupljanja dokaza i otkrivanja osumnjičenih uputilo Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, pošto se tokom istražnog postupka došlo do dokaza da iza njih stoje organizovane kriminalne grupe, a optužnice pred Posebnim odeljenjem za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu zastupa JTOK - objašnjava izvor Kurira.

I žene među uhapšenima Neverovatnom brzinom, rešeni su i svi drugi zločini koji su se od početka godine dogodili na teritoriji Beograda, uključujući i ubistvo pekara Radivoja G. 2. avugsta na Karaburmi. U roku od samo 48 sati, uhapšeni su svi osumnjičeni umešani u ovaj jezivi zločin - dve žene i muškarac. Kod njih je, kako je saopšteno, pronađen i deo novca koji su ukrali iz sefa nesrećnog čoveka.

1/6 Vidi galeriju Mesto na kome je ubijen Živko Bakić Foto: Petar Aleksić

Živko Bakić, podsetimo, ubijen je 16. januara tokom redovne šetnje na koju je imao pravo jer je boravio u kućnom pritvoru sa nanogicom. Po nalogu VJT u Beogradu, 28. januara kao direktni izvršilac zločina uhapšen je Aleksandar D. a naknadno su, u Srbiji i Crnoj Gori uhapšeni i njegovi pomagači. Organizatori kriminalne grupe, koji su i naručioci zločina, kako se sumnja, ne nalaze se u Srbiji.



Za samo tri dana rešena je i likvidacija Darka Veskovića u kog je, kako se sumnja, 22. juna u kafiću u Kumodražu pucao osumnjičeni, koji se prethodno javio na oglas za radno mesto. Kamere su snimile kako ulazi u lokal, pozdravlja se sa žrtvom, a potom puca u njega. Već 25. juna tužilaštvo je donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv N.K. zbog krivičnog dela teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i teška telesna povreda, ali i protiv osumnjičenih za pomaganje u ubistvu.

00:21 Ubistvo u Kumodražu Izvor: Kurir

- Efikasnom akcijom VJT u Beogradu i policije rešeno je ubistvo i pronađeno telo Ljudimile Turkove Konstantinovne čiji su nestanak prijatelji prijavili 25. juna. Iako je turski državljanin K. E. pokušao da prikrije zločin i pobegne iz Srbije, u neverovatnoj akciji koja se odigrala na beogradskom aerodromu stavljene su mu lisice u trenutku kada je pokušao da se ukrca na let za Istanbul, a telo ubijne žene, koje je iz iznajmljenog stana u Borči izneo u koferu, pronađeno je u kanalu u blizini Padinske skele - podseća sagovornik Kurira.

Za samo dva meseca Više javno tužilaštvo u Beogradu optužilo je Sašu Vukovića, zvanog Boske za ubistvo Aleksandra Nešovića Baje. Ubistvo se, podsetimo, dogodilo 12. maja u restoranu na Senjaku, a već krajem juna podignuta je optužnica protiv okrivljenog koji je u potpunosti priznao zločin, kao i protiv osumnjičenih da su mu pomagali.