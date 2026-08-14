Uhapšen N. K. (32) zbog sumnje da je naneo teške telesne povrede vozaču taksija
hapšenje nasilnika
STRAVIČAN NAPAD NA TAKSISTU U SUBOTICI: Prevezao mušteriju, a on ga krvnički pretukao i naneo teške povrede!
Slušaj vest
Policajci u Subotici, intenzivnim radom, identifikovali su i uhapsili muškarca N. K. (32) iz Subotice zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo teška telesna povreda.
- Sumnja se da јe on, pre dva dana, neposredno nakon završene vožnje, nasrnuo na taksistu i zadao mu više udaraca po glavi. Taksisti su, u subotičkoј bolnici, konstatovane teške povrede - saopštio je MUP.
Po nalogu Osnovnog јavnog tužilaštva u Subotici, N. K. јe određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu priјavu, biti priveden tužiocu.
Reaguj
Komentariši