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Policajci u Subotici, intenzivnim radom, identifikovali su i uhapsili muškarca N. K. (32) iz Subotice zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo teška telesna povreda.

- Sumnja se da јe on, pre dva dana, neposredno nakon završene vožnje, nasrnuo na taksistu i zadao mu više udaraca po glavi. Taksisti su, u subotičkoј bolnici, konstatovane teške povrede - saopštio je MUP.

Po nalogu Osnovnog јavnog tužilaštva u Subotici, N. K. јe određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu priјavu, biti priveden tužiocu.

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