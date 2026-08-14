Slušaj vest

Crnogorskom advokatu Damiru Lekiću, koji je uhapšen po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) zbog sumnje da je oprao 100.000 evra, odlukom Višeg suda u Podgorici od danas je zabranjeno da napušta mesto u kojem živi i da se sastaje sa određenim osobama.

- Tu odluku je, na predlog SDT-a, doneo sudija za istragu nakon što je saslušao uhapšenog advokata - kazali su portalu Adria u Višem sudu u Podgorici.

Specijalno državno tužilaštvo danas je sudiji za istragu predložilo da Lekiću, osim sastajanja sa određenim osobama, zabrani i da napušta stan.

Advokat Lekić je, objavio je ranije danas portal Adria pozivajući se na nezvanične informacije, uhapšen na granici Crne Gore i Srbije.

Policija je, navodno, u njegovom vozilu pronašla 90.000 eura koje nije prijavio.

Tu informaciju je, nakon saslušanja u SDT-u, potvrdio Lekićev kolega i branilac, advokat Zoran Piperović, koji je portalu ETV rekao da je njegov branjenik objasnio poreklo, za tužilaštvo, sumnjivog novca.

- Lekić je dao izjavu da je išao autom i da je u njemu imao 90.000 eura. Rekao je koje je poreklo tog novca, zbog čega ga je nosio u Srbiju i zbog čega ga je vratio iz Srbije - rekao je Piperović.

Lekić, naveo je on, nije sporio da novac prilikom prelaska državne granice nije prijavio.

- Nije sporio da ga nije prijavio na granici. Kazao je da je bila gužva i računao je - „Moj je novac, šta imam da ga prijavljujem“, iako je, kao advokat, znao da je trebalo da ga prijavi. Ali, računao je da ne radi ništa posebno - rekao je Piperović portalu ETV.

Kurir.rs/Adria.tv

Ne propustiteHronikaUHAPŠEN POZNATI ADVOKAT: Specijalci mu upali u stan, sumnjiči se za pranje para!
Untitled-1-Recovered-Recovered.jpg
Hronika"ŠKALJARAC" PREPOZNAO POLICAJCA KOJI MU JE STAVLJAO KESU NA GLAVU: Kovač je bio žrtva nemilosrdne torture, a POLICAJAC SE NE SEĆA
whatsapp-image-20230326-at-12.52.58-pm.jpg
HronikaAKO MI SE BILO ŠTA DESI, MOJA PORODICA POLICIJU ĆE SMATRATI DIREKTNO ODGOVORNOM: Vukotić je ovako reagovao posle privođenja
1207-instagram-copy.jpg
HronikaOPTUŽENA ALIMIRA MUJAHODŽIĆ NIJE DOŠLA NA SUĐENJE ZA PLANIRANJE UBISTVA BELIVUKA I MILJKOVIĆA Advokat otkriva DETALJE slučaja
3003395-nbgubistvofotonemanjanikolic01-editrecovered.jpg