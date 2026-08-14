Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su M. N. (43) iz Zrenjanina , zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je, prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni, pronašla dva paketa sa oko 490 grama materije, za koju se sumnja da je amfetamin, tri paketa sa oko 18 grama praškaste materije, za koju se sumnja da je kokain, manju količinu sasušene biljne materije, za koju se sumnja da je marihuana i vagu za precizno merenje.