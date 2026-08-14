Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su M. N. (43) iz Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je, prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni, pronašla dva paketa sa oko 490 grama materije, za koju se sumnja da je amfetamin, tri paketa sa oko 18 grama praškaste materije, za koju se sumnja da je kokain, manju količinu sasušene biljne materije, za koju se sumnja da je marihuana i vagu za precizno merenje.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

Ne propustiteHronikaPOLICIJA MU U STANU NAŠLA VIŠE OD POLA KILOGRAMA DROGE: Dileru (32) iz Zrenjanina određen pritvor do 30 dana
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.56_dc348314.jpg
HronikaUHAPŠEN DILER (38) IZ ZRENJANINA: Policija mu pronašla veliku količinu droge
asdasds.jpg
HronikaUHAPŠEN DILER U ZRENJANINU: Policija mu u stanu našla paketiće heroina, pet bočica metadona i marihuanu
whatsapp-image-20210323-at-3.41.09-pm-1.jpg
HronikaUHAPŠEN ZRENJANINAC (36): Policija mu našla 14 paketića heroina i bočicu metadona
profimedia0316766120.jpg