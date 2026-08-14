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Snimak iz gradskog autobusa na kom Zoran Ć. (57), osumnjičeni da je na Novom Beogradu ubio svoju majku Milku Ćosović (82), peva i zabavlja putnike, danas je dobio jeziv i potpuno drugačiji kontekst. Pre četiri godine Zoran je u autobusu spontano zapevao pesmu Zdravka Čolića, a putnici su mu na kraju aplaudirali. Danas se, ta ista osoba nalazi u pritvoru zbog sumnje da je počinio monstruozan zločin.

Prema informacijama iz istrage, zločin se dogodio 6. avgusta u stanu na sedmom spratu zgrade u Bulevaru Zorana Đinđića. Milka, penzionisana lekarka oftalmolog, tog dana je došla da obiđe sina, a prema rečima komšija, došla je kako bi mu spremila ručak.

Niko tada nije mogao da nasluti da će njen dolazak biti koban.

Od aplauza do pritvora

Posebnu pažnju javnosti sada privlači snimak koji je nastao 2022. godine u autobusu na liniji 16. Na njemu se vidi muškarac koji ulazi u vozilo i počinje da peva Čolinu pesmu "Dobra vam noć prijatelji".

00:31 Muškarac peva u autobusu broj 16 i dobija aplauz Izvor: Kurir

Putnici su prihvatili njegovu improvizaciju, a deo njih se priključio pevanju. Kada je završio, usledio je aplauz.

Čovek sa tog snimka je, prema navodima Republike, upravo uhapšeni Zoran Ć.

Četiri godine kasnije, njegovo ime našlo se u potpuno drugačijem kontekstu, u istrazi stravičnog ubistva majke.

Podsetimo, stravičan zločin dogodio se 6. avgusta oko 14 časova u stanu na sedmom spratu zgrade na Novom Beogradu. Prema prvim informacijama, majka i sin su se posvađali, nakon čega je, kako se sumnja, Zoran Ć. fizički nasrnuo na majku. Komšije su čule njene krike i pozive u pomoć.

"Upomoć, ubiće me!"

Stanari zgrade ispričali su da su iz stana začuli zapomaganje nesrećne žene. Jedan od komšija čuo je njene reči: "Upomoć, ubiće me!", nakon čega je pozvao policiju i Hitnu pomoć. A onda je nastala tišina.

Foto: Kurir

- Čulo se kako viče: "Upomoć, ubiće me!" Bilo je jezivo. Posle toga je odjednom nastala tišina. Ta tišina je bila još strašnija. Niko nije mogao da pretpostavi šta se dešava iza vrata - rekao je stanar.

Policija je ubrzo stigla do stana, ali vrata nisu mogli da otvore, zbog čega su na lice mesta pozvani vatrogasci. Kada su ušli, zatekli su Milku mrtvu, dok je njen sin bio na terasi. Prema tadašnjim informacijama, Zoran je navodno pokušao da skoči sa sedmog sprata, ali su policajci uspeli da ga spreče i stave mu lisice.

Sumnja se da ju je tukao do smrti

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je Kurir došao, sumnja se da je između majke i sina najpre došlo do svađe, nakon čega je Zoran fizički nasrnuo na Milku.

1/6 Vidi galeriju Tukao je do smrti Foto: Kurir

Kako se sumnja, udarao ju je pesnicama i nogama, a istraga treba da utvrdi sve okolnosti i tačan način na koji je 82-godišnja žena izgubila život.

Komšije kažu da su Milku poznavali kao uglednu i obrazovanu ženu. Bila je penzionisana lekarka oftalmolog, dok je njen suprug bio arhitekta. Za Zorana, međutim, pojedini stanari navode da je godinama važio za problematičnog i da su ga komšije izbegavale.