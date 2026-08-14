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Nikola P. (27) saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog postojanja osnova sumnje da je 9. avgusta 2026. godine pokušao da liši života oštećenog O.V, kao i jer je neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju i lako telesno povredio mladića A.S.

- Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu. Nakon saslušanja tužilaštvo je predložio sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Nikoli P. odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu - navodi se u saopštenju VJT.

Naredbom o sprovođenju istrage Nikoli P. na teret se stavljaju krivična dela ubistvo u pokušaju, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i laka telesna povreda.