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Teška nesreća na radu dogodila se danas na jednom gradilištu na Voždovcu, kada je radnik, pod za sada neutvrđenim okolnostima, pao sa kamiona mešalice i zadobio teške povrede.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila na gradilištu u Strumičkoj ulici, a nakon pada radniku je odmah ukazana pomoć.

Ekipa Hitne pomoći odmah je izašla na lice mesta gde je zatekla muškarca sa teškim telesnim povredama i on je odmah prevezen u Urgentni centar, gde će biti podvrgnut detaljnoj dijagnostici kako bi lekari utvrdili tačan stepen i prirodu povreda koje je zadobio prilikom pada.

Za sada nije poznato sa koje visine je radnik pao, kao ni šta je prethodilo nesreći, odnosno da li je u trenutku pada obavljao radove na samom kamionu mešalici.

Očekuje se da okolnosti pod kojima je došlo do ove nesreće budu naknadno utvrđene.