NESREĆA NA VOŽDOVCU: Radnik gradilišta teško povređen u padu sa kamiona!
Teška nesreća na radu dogodila se danas na jednom gradilištu na Voždovcu, kada je radnik, pod za sada neutvrđenim okolnostima, pao sa kamiona mešalice i zadobio teške povrede.
Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila na gradilištu u Strumičkoj ulici, a nakon pada radniku je odmah ukazana pomoć.
Ekipa Hitne pomoći odmah je izašla na lice mesta gde je zatekla muškarca sa teškim telesnim povredama i on je odmah prevezen u Urgentni centar, gde će biti podvrgnut detaljnoj dijagnostici kako bi lekari utvrdili tačan stepen i prirodu povreda koje je zadobio prilikom pada.
Za sada nije poznato sa koje visine je radnik pao, kao ni šta je prethodilo nesreći, odnosno da li je u trenutku pada obavljao radove na samom kamionu mešalici.
Očekuje se da okolnosti pod kojima je došlo do ove nesreće budu naknadno utvrđene.
Više detalja biće poznato nakon što nadležni obave uviđaj i prikupe sve informacije u vezi sa događajem.
(Telegraf)