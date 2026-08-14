DRAMATIČNA SCENA NA AUTO-PUTU U SMERU KA NIŠU! Vatra potpuno progutala auto, širi se na okolno rastinje (VIDEO)
Jedno putničko vozilo zapalilo se danas na auto-putu kod isključenja za Ražanj, u smeru ka Nišu.
Vozilo je potpuno progutao plamen, a na terenu su policija i vatrogasci.
Vatra je zahvatila i rastinje pored samog nadvožnjaka.
Više detalja za sada nije poznato, kao ni da li ima povređenih u požaru.
Šta da radite u slučaju požara tokom vožnje?
U slučaju da vam se zapali auto tokom vožnje, ključno je da odmah zaustavite vozilo na bezbednom mestu - van kolovoza, na livadi ili parkingu, zatim ugasite motor i, ako je moguće, napustite vozilo, zatim pozovite vatrogasce (193) i policiju (192).
Stručnjaci skreću pažnju da nikako ne smete dirati zapaljene delove, posebno ne gorivo ili ulje, kao i da budete oprezni zbog moguće eksplozije goriva ili pneumatika.
Požar ne smete gasiti sami, posebno ako je velika vatra u pitanji. Otvaranjem haube može se pojačati dovod kiseonika i samim tim i plamen.
Najčešći uzroci požara na automobilima su neispravne električne instalacije ili problemi sa gorivom.
Kako je ranije rekao tadašnji komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd Miloš Majstorović kod svih požara, pa tako i kod požara na automobilima, imaju veliki problem u kašnjenju samih dojava.
- Ako vam kažem da je automobil od početnog požara u punom plamenu za manje od 10 minuta, onda vidite koliko je potrebno brzo dojaviti - rekao je ranije Majstorović.