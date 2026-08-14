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Jedno putničko vozilo zapalilo se danas na auto-putu kod isključenja za Ražanj, u smeru ka Nišu.

Vozilo je potpuno progutao plamen, a na terenu su policija i vatrogasci.

00:10 Gori automobil na autoputu u pravcu ka Nišu Izvor: Nemanja Nikolić

Vatra je zahvatila i rastinje pored samog nadvožnjaka.

Više detalja za sada nije poznato, kao ni da li ima povređenih u požaru.

Šta da radite u slučaju požara tokom vožnje?

U slučaju da vam se zapali auto tokom vožnje, ključno je da odmah zaustavite vozilo na bezbednom mestu - van kolovoza, na livadi ili parkingu, zatim ugasite motor i, ako je moguće, napustite vozilo, zatim pozovite vatrogasce (193) i policiju (192).

Stručnjaci skreću pažnju da nikako ne smete dirati zapaljene delove, posebno ne gorivo ili ulje, kao i da budete oprezni zbog moguće eksplozije goriva ili pneumatika.

Požar ne smete gasiti sami, posebno ako je velika vatra u pitanji. Otvaranjem haube može se pojačati dovod kiseonika i samim tim i plamen.

Najčešći uzroci požara na automobilima su neispravne električne instalacije ili problemi sa gorivom.

Kako je ranije rekao tadašnji komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd Miloš Majstorović kod svih požara, pa tako i kod požara na automobilima, imaju veliki problem u kašnjenju samih dojava.