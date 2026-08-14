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Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Marka Daničića (25) i Vasilija Gačevića (24) zbog da su 25. februara 2024. na teritoriji Starog Grada iz bezobzirne osvete ubili MMA borca Stefana Savića, a Gačević se sumjiči i da je istom prilikom pokušao da ubije Stefana Markovića.

- Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, obojici okrivljenih se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, a Vasiliju G. i krivično delo ubistvo u pokušaju. Tužilaštvo je predložilo sudu da Marku D. produži pritvor zbog opasnosti od bekstva, kao i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Takođe, kako se dodaje, sudu je predloženo da se Vasiliju G. odredi suđenje u odsustvu, jer nije dostupan državnim organima Republike Srbije, a koncentracija dokaza i okolnosti konkretnog slučaja opravdavaju suđenje u njegovom odsustvu.​

00:53 Snimak zverskog ubistva MMA borca Stefana Savića na Dorćolu Izvor: Nadzorna kamera

Podsetimo, Gačević je uhapšen u Španiji 19. januara i Srbija je zatražila njegovo izručenje.

- Postoji opravdana sumnja da su okrivljeni nakon verbalnog i fizičkog konflikta koji su imali sa oštećenim S.S. na Adi Ciganliji u maju 2021. godine, doneli odluku da mu se osvete jer je tokom tog sukoba Marku D. polomljena donja vilica, uprkos činjenici da su istom prilikom sva trojica aktivno učestvovala u tuči i zadobila povrede, a svoju nameru okrivljeni su odlučili da ostvare kritične večeri - otriveno je šta je prethodilo zločinu na Dorćolu.

Pošto su na ulazu u ugostiteljski objekat u Dobračinoj ulici, kobne večeri, videli oštećenog, počeli su da mu se obraćaju uvredljivim rečima i pretećim tonom, na šta im je oštećeni odgovorio “nemojte ovde” i odmah krenuo da beži trčećim korakom ka Dunavskoj ulici, u kojoj su ga okrivljeni sustigli.

- Marko D. je vukao oštećnog i saplitao, zamahujući rukama ka njemu, sve kako bi ga oborio na trotoar, što je i uspeo, da bi posle par sekundi dotrčao i Vasilije G, pa su oštećenog istovremeno i zajedno iz obesti zlostavljali i udarali tokom kojeg napada je Vasilije G. nožem, koji je imao kod sebe, sukcesivno zadao oštećenom ukupno 10 ubodnih rana na desnoj bočnoj strani trupa i donjim udovima, kao i sekotinu na desnoj podlaktici - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Ubijeni Stefan Savić Foto: MMA SAVEZ SRBIJE

Marko D. je sve vreme udarao oštećenog u glavu i gornji deo tela, zadržavajući ga u ležećem položaju, na koji način je omogućio Vasiliju G. nesmetano ubadanje, ujedno onemogućavajući oštećenog da se odbrani od istovremenih udaraca i uboda.

U toku trajanja napada iz vozila koje se zaustavilo na kolovozu, izašao je oštećeni Stefan Marković i prišao okrivljenima, obraćajući im se rečima: “sklonite se od tog dečka”, “bežite odavde”, “šta to radite, prebili ste momka”, odgurnuvši ih sa namerom da spreči dalji napad, na šta su okrivljeni ustuknuli nakratko, da bi nedugo zatim Vasije Gačević krenuo ka oštećenom Markoviću.

- Oštećeni S.M. je zamahnuo pesnicom ka njemu, što je okrivljeni iskoristio da ga uhvati za jaknu i privuče sebi kako bi mu sukcesivno zadao tri ubodne rane na levoj bočnoj strani tela, kao i sekotinu na licu. Potom je oštećeni S.M. krenuo da se povlači unazad i da se oslobađa jakne, dok ga je okrivljeni Vasilije G. sve vreme držao za nju i blizu sebe, pa je prilikom povlačenja preko glave uspeo da skine jaknu koja je ostala u ruci okrivljenog, a potom je pošao ka vozilu u nameri da potraži lekarsku pomoć - saopšteno je iz VJT u Beogradu.