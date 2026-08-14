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Optužnica za ubistvo mladog MMA borca Stefana Savića protiv Vasilija Gačevića i Marka Daničića podignuta je posle dve i po godine od zločina i poslata na odluku o potvrđivanju. Stefanova porodica strpljivo je čekala ovu vest.

- Čekali smo ovo, proces je izuzetno dug. Njih dvojica su bili u bekstvu dve godine. Već sedam meseci čekamo da Vasilije Gačević bude izručen iz Španije, gde je uhapšen, ali sve je to sporo. Proces izručenja traje i do godinu dana, a mi smatramo da je godinu dana mnogo, to je osoba sa crvene Interpolove poternice - kaže Stefanov otac Nenad Savić.

Ubijeni Stefan Savić Foto: Kurir, Screenshot Youtube

Kako kaže, smatra da, čak i ako do potvrđivanja optužnice dođe brzo, sudski proces neće da otpočne dok Vasilije Gačević ne bude izručen u Srbiju.

Naime, velike su šanse da se desi upravo ta situacija, zato što bi, ukoliko bi suđenje počelo pre izručenja, ono moralo da počne iz početka kada Vasilije Gačević prvi put kroči u sud.

- Ja sina i dalje nemam, čekamo... Samo je pitanje da li će suđenje i presuda drugima da pošalju poruku da li tako nešto sme da se radi. Jer ako kazne ne budu oštre, poruka će da bude: Ljudi, ubijajte se slobodno - dodaje.

00:53 Snimak zverskog ubistva MMA borca Stefana Savića na Dorćolu Izvor: Nadzorna kamera

Podsetimo, sumnja se da su Marko Daničić i Vasilije Gačević, sada okrivljeni sa ubistvo, nakon što su, kako se sumnja, mladog MMA borca izboli nasmrt u noći između 24. i 25. februara, pobegli iz Srbije.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni su, nakon što su sa lica mesta odšetali kao da se ništa nije dogodilo, otišli u stan jednog od njih, a potom su, navodno, pobegli na KiM, ilegalno prešavši administrativnu liniju.

Vasilije Gačević je uhapšen 19. januara ove godine u Španiji na osnovu međunarodne crvene Interpol poternice koju je raspisao Interpol Beograd. On se nalazi u ekstradicionom pritvoru, gde čeka izručenje Srbiji.

Marko Daničić uhapšen je u Grockoj 16. februara ove godine. On je, koristeći ličnu kartu svog brata D. D, izdatu u Republici Hrvatskoј, ušao sa teritoriјe Hrvatske u Srbiјu 10. februara ove godine i krio se do trenutka hapšenja u Beogradu.

Ubistvo zbog tuče koja se desila tri godine ranije?

Kako je danas saopštilo Više javno tužilaštvo u Beogradu, protiv Daničića i Gačevića podignuta je optužnica zbog sumnje da su pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju i iz bezobzirne osvete lišili života mlado MMA borca Stefana Savića, a protiv Vasilija G. i jer je istom prilikom pokušao da liši života oštećenog S. M.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, obojici okrivljenih se na teret stavlja krivično delo Teško ubistvo u saizvršilaštvu, a Vasiliju Gačeviću i krivično delo Ubistvo u pokušaju.

Foto: MUP Srbije

Tužilaštvo je predložilo sudu da Marku Daničiću produži pritvor zbog opasnosti od bekstva, kao i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Takođe, sudu je predloženo da se Vasiliju Gačeviću odredi suđenje u odsustvu, jer nije dostupan državnim organima Republike Srbije, a koncentracija dokaza i okolnosti konkretnog slučaja opravdavaju suđenje u njegovom odsustvu.​

Postoji opravdana sumnja da su okrivljeni nakon verbalnog i fizičkog konflikta koji su imali sa oštećenim Stefanom Savićem na Adi Ciganliji u maju 2021. godine, doneli odluku da mu se osvete jer je tokom tog sukoba Marku Daničiću polomljena donja vilica, uprkos činjenici da su istom prilikom sva trojica aktivno učestvovala u tuči i zadobila povrede, a svoju nameru okrivljeni su odlučili da ostvare kritične večeri.

Pošto su na ulazu u ugostiteljski objekat u Dobračinoj ulici videli oštećenog, počeli su da mu se obraćaju uvredljivim rečima i pretećim tonom, na šta im je oštećeni odgovorio "nemojte ovde" i odmah krenuo da beži trčećim korakom ka Dunavskoj ulici, u kojoj su ga okrivljeni sustigli.

Marko Daničić je vukao oštećnog i saplitao ga, zamahujući rukama ka njemu, sve kako bi ga oborio na trotoar, što je i uspeo, da bi posle par sekundi dotrčao i Vasilije Gačević, pa su oštećenog istovremeno i zajedno iz obesti zlostavljali i udarali tokom kojeg napada je Vasilije Gačević nožem, koji je imao kod sebe, sukcesivno zadao oštećenom ukupno 10 ubodnih rana na desnoj bočnoj strani trupa i donjim udovima, kao i sekotinu na desnoj podlaktici.

Marko Daničić Foto: MUP Srbije

Marko Daničić je, navodi tužilaštvo, sve vreme udarao oštećenog u glavu i gornji deo tela, zadržavajući ga u ležećem položaju, na koji način je omogućio Vasiliju Gačeviću nesmetano ubadanje, ujedno onemogućavajući oštećenog da se odbrani od istovremenih udaraca i uboda.

Napali i mladića koji je branio Stefana

U toku trajanja napada iz vozila koje se zaustavilo na kolovozu, izašao je oštećeni S. M. i prišao okrivljenima, obraćajući im se rečima: "Sklonite se od tog dečka", "bežite odavde", "šta to radite, prebili ste momka", odgurnuvši ih sa namerom da spreči dalji napad, na šta su okrivljeni ustuknuli nakratko, da bi nedugo zatim Vasije Gačević krenuo ka oštećenom S. M.

Oštećeni S.M. je zamahnuo pesnicom ka njemu, što je okrivljeni iskoristio da ga uhvati za jaknu i privuče sebi kako bi mu sukcesivno zadao tri ubodne rane na levoj bočnoj strani tela, kao i sekotinu na licu.

Vasilije Gačević Foto: MUP Srbije

Potom je oštećeni S. M. krenuo da se povlači unazad i da se oslobađa jakne, dok ga je okrivljeni Vasilije Gačević sve vreme držao za nju i blizu sebe, pa je prilikom povlačenja preko glave uspeo da skine jaknu koja je ostala u ruci okrivljenog, a potom je pošao ka vozilu u nameri da potraži lekarsku pomoć.

U tom momentu su i okrivljeni krenuli da se udaljavaju sa lica mesta, ne pružajući, niti pozivajući pomoć za oštećenog Stefana Savića koji je ostao da leži na mestu povređivanja u lokvi krvi.

Stefanu Saviću su ustanovljene povrede koje u ukupnom dejstvu predstavljaju tešku telesnu povredu opasnu po život, da bi iste večeri, nakon neuspešne reanimacije u zdravstvenoj ustanovi u 01.55 časova konstatovana smrt oštećenog.

S. M. je zadobio povrede koje u ukupnom dejstvu predstavljaju tešku telesnu povredu opasnu po život.