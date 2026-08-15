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Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Surčin doneli su rešenje o zadržavanju I.H. (48) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Falsifikovanje isprave.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je krivično delo izvršio dana u četvrtak u Beogradu, na teritoriji gradske opštine Surčin, jer je napravio lažnu javnu ispravu u nameri da je upotrebi kao pravu, na taj način što je na motorno vozilo kojim je upravljao umesto registarske tablice na zadnjem delu vozila u ram postavio beli papir na kojim je flomasterom napisao karaktere svoje registarske oznake.

U petak, osumnjičeni I.H. je na okolnosti izvršenja krivičnog dela saslušan na zapisniku pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, nakon čega je javni tužilac Trećem osnovnom sudu u Beogradu podneo predlog za određivanje pritvora prema osumnjičenom I.H. zbog postojanja osnovane sumnje da je osumnjičeni izvršio navedeno krivično delo iz razloga postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva i da osumnjičeni neće biti dostupan državnim organima.

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