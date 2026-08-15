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Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Surčin doneli su rešenje o zadržavanju I.H. (48) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Falsifikovanje isprave.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je krivično delo izvršio dana u četvrtak u Beogradu, na teritoriji gradske opštine Surčin, jer je napravio lažnu javnu ispravu u nameri da je upotrebi kao pravu, na taj način što je na motorno vozilo kojim je upravljao umesto registarske tablice na zadnjem delu vozila u ram postavio beli papir na kojim je flomasterom napisao karaktere svoje registarske oznake.