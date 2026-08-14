UHAPŠEN MLADIĆ (25) NA NOVOM BEOGRADU U stanu mu našli KOVERTU PUNU LAŽNOG NOVCA, a kada su videli šta je u elektronskim cigaretama ODMAH SVE ODUZELI
Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PU za grad Beograd, Četrvtog odeljenja doneli su rešenje o zadržavanju B.M. (25) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Falsifikovanje novca u sticaju sa krivičnim delom Neovlašćeno držanje opojnih droga.
Osumnjičenom se stavlja na teret da je krivično delo izvršio dana 12.08.2026. godine u Beogradu, na teritoriji gradske opštine Novi Beograd, jer je pribavio lažan novac u nameri da ga stavi u opticaj kao pravi na taj način što je od NN lica pribavio lažne novčanice i to 37 lažnih novčanica koje je držao u koverti na stolu dnevnog boravka stana i koje je nameravao da stavi u opticaj i neovlašćeno držao u manjoj količini za sopstvenu upotrebu supstancu koja je proglašena za opojnu drogu kanabis i to pet elektronskih cigareta u kojima se nalazila gusta tečnost žute boje koje je držao u svom stanu, a koja opojna droga je od osumnjičenog oduzeta.
Dana 14. 08.2026. godine Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je donelo naredbu o sprovođenju istrage prema osumnjičenom zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio navedeno krivično delo, nakon čega je isti saslušan na zapisniku pred javnim tužiocem i tom prilikom nije priznao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.
Imajući u vidu činjenicu da je osumnjičeni osuđivano lice, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo Trećem osnovnom sudu u Beogradu predlog za određivanje pritvora prema osumnjičenom B.M. zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.