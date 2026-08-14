Osumnjičenom se stavlja na teret da je krivično delo izvršio dana 12.08.2026. godine u Beogradu, na teritoriji gradske opštine Novi Beograd, jer je pribavio lažan novac u nameri da ga stavi u opticaj kao pravi na taj način što je od NN lica pribavio lažne novčanice i to 37 lažnih novčanica koje je držao u koverti na stolu dnevnog boravka stana i koje je nameravao da stavi u opticaj i neovlašćeno držao u manjoj količini za sopstvenu upotrebu supstancu koja je proglašena za opojnu drogu kanabis i to pet elektronskih cigareta u kojima se nalazila gusta tečnost žute boje koje je držao u svom stanu, a koja opojna droga je od osumnjičenog oduzeta.