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Na današnji dan pre devet godina likvidiran je albanski mafijaški bos Dilaver Bojku, koji je "operisao" u Severnoj Makedoniji i bio poznat kao "balkanski kralj prostitucije". Ubijen je ispred svog restorana na plaži u Strugi.

Zanimljivo je, međutim, da je Bojku, prema pisanju medija iz Severne Makedonije, sebe svesno žrtvovao kako bi stavio tačku na seriju likvidacija iz krvne osvete. Pre nego što je ubijen, zahtevao je od članova svoje porodice i najbližih saradnika da zaustave krvoproliće, bojeći se navodno da će ostati bez muških potomaka.

Sumnja se da ga je ubio plaćeni ubica iz Bazela, ali taj slučaj još nije rešen. Krvna osveta bi mogla da bude motiv za ubistvo Bojkua, a jedna od pretpostavki je da je glavom platio smrt Sitema Istrefija (23) koji je stradao u obračunu dve zaraćene porodice oko koncesija plaža na obali jezera u Strugi.

Foto: Profimedia

Eskalacija sukoba između porodica Bojku i Istrefi dogodila se 13. decembra 2015. u naselju Ezerski lojza. U toj razmeni vatre ubijen je Sitem Istrefi, a njegov brat Prentim Istrefi teško ranjen.

Brat Dilavera Bojkua, Baškim Bojku je bio teže ranjen, i on je bio u pritvoru, dok je sin Dilavera Bojkua, Ermin uspeo da pobegne. Dilaver je tada pobegao iz Severne Makedonije.

Izvori iz njegovog okruženja tvrde da se on 18 meseci krio na različitim lokacijama u Albaniji, Crnoj Gori i KiM. Početkom leta 2017, sa potpuno promenjenim izgledom, vratio se u Strugu. Upućeni kažu da iz kuće nije izlazio bez pancira i da je oko sebe je uvek imao jako obezbeđenje.

Uprkos predostrožnosti, navodi "Nova Makedonija", Dilaver Bojku je znao da će biti ubijen, pa je odlučio da se žrtvuje zarad zaustavljanja krvne osvete. Zato je prestao da se krije. Vratio je svoje "pravo" lice, nije više nosio pancir, obezbeđenje mu je bilo "tanje"...

Postoje indicije da je najmanje pet osoba učestvovalo u organizaciji ubistva, a da je jedan od njih bio direktni izvršilac. Ubica Bojkua nekoliko dana pre zločina je dolazio u njegov lokal na plaži, popio bi piće i otišao. Ubica je i tog ponedeljka seo za sto, a kada je popio piće, platio je račun i ušao u toalet. Po izlasku iz WC, oko 16.15, mirno je prišao stolu gde je sedeo Dilaver Bojku, izvukao pištolj i ispalio mu jedan metak direktno u slepoočnicu. Hitac je bio smrtonosan.

Izgovorio reči na sprskom

Svedok sa mesta zločina je tada za makedonske medije preneo da je ubica posle ubistva na srpskom jeziku glasno izgovorio:

"Sada si beskoristan".

Nakon zločina, ubica je počeo da beži u pravcu stadiona Karaorman, a kada je primetio da ga jure dvojica gostiju, okrenuo se i prema njima ispalio dva metka, nakon čega su se gonioci povukli.

Foto: Profimedia

Ubica je zatim seo na motor, na glavu stavio tamnu zaštitnu kacigu i pobegao. Veruje se da ga je na putu za Ohrid čekao kamionet "mercedes", u čiju se prikolicu popeo ne silazeći sa motora. Odande je prebačen do ohridskog aerodroma "Sv. Apostol Pavle", gde je u 16.35 prišao šalteru da čekira avionsku kartu za let u Bazel. U čekaonicu za poletanje je ušao još u 17.15 časova, iako je avion trebao da poleti tek u 18.30 časova. On je kasnije ubijen u Švajcarskoj.

Uvek spremnih 200 žena za prodaju

Bojku je nekada kontrolisao dva glavna ilegalna pravca za transport devojaka i žena. Jedan koji je išao iz Bugarske, a drugi iz Albanije. Oba kanala su završavala u njegovom rodnom selu Velešta kod Struge, koje je važilo za mesto sa najvećim brojem prostitutki u Makedoniji. Tamo je tada u svakom trenutku bilo od 200 do 250 žena spremnih za prodaju. Leka je za sebe zadržavao dvadesetak najlepših, koje je nudio klijentima u svom baru "Ekspreso", a nakon par meseci rada kod njega, on ih je prodavao na KiM, gde je ovaj biznis bio još profitabilniji.

Dilaver Bojku, koji je bio "mozak" ove vrste organizovanog kriminala na Balkanu i u Evropi, dugo je za policiju bio neuhvatljiv, jer se uoči svake racije blagovremeno sklanjao i krio zahvaljujući informacijama koje su do njega curile iz MUP.

U februaru 2003. godine je bio uhapšen i osuđen na 6 meseci zatvora, ali je već u junu uspeo da pobegne. Samo dve nedelje kasnije bio je uhapšen u Ulcinju i vraćen u Makedoniju, gde je potom osuđen na 3,8 godina zatvora zbog posredovanja u vršenju prostitucije.