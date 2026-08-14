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Pištolj za sada nepoznate marke i kalibra pronađen je u petak 5.avgusta u blizini osnovne škole u Pasi Poljani. Prema nezvaničnim informacijama pištolj u travi u Ulici Volfganga Amadeusa Mocarta pronašla je grupa dece u toku igre i nakon toga obavestila roditelje koji su alarmirali policiju. Revolver je predat policiji koja je o pronalasku odmah obavestila Osnovno javno tužilaštvo u Nišu.

Prema nezvaničnim informacijama, revolver sa burencetom izgleda kao verzija pištolja marke "magnum" sa kraćom cevi i u njemu, kako se saznaje, na sreću, nije bilo metaka.

No, da li se radi o bojevom oružju ili je pak u pitanju gasni ili startni pištolj, kako se takođe nagađa u neformalnim glasinama koje kruže naseljem, zvanično za sada nije poznato. Te činjenice utvrdiće nadležno Osnovno javno tužilaštvo u Nišu.

Meštani uznemireni

Meštane Pasi Poljane, događaj je jako uznemirio pogotovo zbog činjenice što je pištolj pronađen relativno blizu škole u ovom naselju.

- Mesto na kojem je na travnatoj površini pronađen pištolj, nalazi se u ulici ispod škole, stotinak metara od školske zgrade. Srećom, u pištolju nije bilo municije. Bilo da je pravi ili gasni ili startni, sve nas je uznemirila činjenica da je pronađen pištolj i da su ga našla deca - kaže jedan od meštana.