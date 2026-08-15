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U zaseoku Deretin kod Ivanjice život je izgubio muškarac star 59 godina prilikom seče drva za predstojeću zimu.

Prema nezvaničnim informacijama, S. L. je u šumu otišao sam. Kako se do večeri nije javljao na telefon, njegov sin je krenuo da ga potraži. Nažalost, zatekao ga je ispod oborenog drveta koje je palo na njega i usmrtilo ga.

Tragedije tokom seče i izvlačenja drva, nažalost, gotovo svake godine odnose živote u ivanjičkom kraju. Rad u šumi nosi velike rizike, posebno kada se obavlja bez pomoći druge osobe i bez odgovarajuće zaštitne opreme.

Kurir.rs/Infoliga

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