Hronika
SIN PRONAŠAO MRTVOG OCA U ŠUMI KOD IVANJICE: Nesrećni čovek (59) stradao dok je sekao drva
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U zaseoku Deretin kod Ivanjice život je izgubio muškarac star 59 godina prilikom seče drva za predstojeću zimu.
Prema nezvaničnim informacijama, S. L. je u šumu otišao sam. Kako se do večeri nije javljao na telefon, njegov sin je krenuo da ga potraži. Nažalost, zatekao ga je ispod oborenog drveta koje je palo na njega i usmrtilo ga.
Tragedije tokom seče i izvlačenja drva, nažalost, gotovo svake godine odnose živote u ivanjičkom kraju. Rad u šumi nosi velike rizike, posebno kada se obavlja bez pomoći druge osobe i bez odgovarajuće zaštitne opreme.
Kurir.rs/Infoliga
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