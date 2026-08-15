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U zaseoku Deretin kod Ivanjice dogodila se tragedija tokom seče drva, kada je život izgubio muškarac star 59 godina.

- Znali smo ga kao vrednog čoveka, svake godine je išao u šumu da seče drva. Nismo ni slutili da to može njemu da se desi. Nažalost njega je sin pronašao u šumi ispod drveta nakon što mu se nije javljao na telefon - kazao je za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Kurir.rs/RINA

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