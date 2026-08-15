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Muškarac (35) izboden je tokom noći na Novom Beogradu, a policija ga je zatekla u garaži u Ulici dr Ivana Ribara. Ipak, sumnja se da to nije mesto na kom je napadnut, saznaje Telegraf.rs.

On je zadobio brojne povrede nanete nožem. Izboden je u vrat, grudi i levu ruku, a posečeno mu je i uvo i glava.

Ipak, sumnja se da garaža nije mesto na kom je napadnut, s obzirom na to da, uprkos brojnim povredama, nigde nema tragova krvi.

On je, prema nezvaničnim saznanjima, odbio saradnju sa policijom, te okolnosti napada i identitet napadača nisu poznati.

Povređeni muškarac je zbrinut od strane ekipe Hitne pomoći i prevezen je u Urgentni centar na dalje zbrinjavanje.

Kurir.rs/Telegraf.rs

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