Povređeni muškarac pronađen je u garaži sa ubodnim ranama, ali policija sumnja da je napadnut na drugom mestu.
Hronika
BRUTALNO IZBODEN I ISEČEN, ALI REČ NIJE REKAO POLICIJI! Otkriveni novi detalji stravičnog napada na Novom Beogradu, jedna stvar ostaje velika misterija
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Muškarac (35) izboden je tokom noći na Novom Beogradu, a policija ga je zatekla u garaži u Ulici dr Ivana Ribara. Ipak, sumnja se da to nije mesto na kom je napadnut, saznaje Telegraf.rs.
On je zadobio brojne povrede nanete nožem. Izboden je u vrat, grudi i levu ruku, a posečeno mu je i uvo i glava.
Ipak, sumnja se da garaža nije mesto na kom je napadnut, s obzirom na to da, uprkos brojnim povredama, nigde nema tragova krvi.
On je, prema nezvaničnim saznanjima, odbio saradnju sa policijom, te okolnosti napada i identitet napadača nisu poznati.
Povređeni muškarac je zbrinut od strane ekipe Hitne pomoći i prevezen je u Urgentni centar na dalje zbrinjavanje.
Kurir.rs/Telegraf.rs
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