Užas
AUTOBUS PUN SRPSKIH TURISTA SLETEO SA PUTA U BUGARSKOJ! Drama u gluvo doba noći, putnici spavali kada se dogodila nesreća
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Autobus pun srpskih turista koji su se vraćali iz Kušadasija sleteo je sa puta u Bugarskoj u ranim jutarnjim satima.
Saobraćajna nesreća se dogodila oko 3 časa, na oko 150 kilometara od Sofije.
U vozilu se nalazio veći broj putnika iz Srbije, uglavnom mladih koji su se vraćali sa letovanja.
Većina njih je u trenutku incidenta spavala.
Za sada nema potvrđenih informacija o eventualno povređenima.
Očekuju se dodatni detalji o okolnostima nezgode.
(Kurir.rs/Euronews Srbija)
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