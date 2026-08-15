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Autobus pun srpskih turista koji su se vraćali iz Kušadasija sleteo je sa puta u Bugarskoj u ranim jutarnjim satima.

Saobraćajna nesreća se dogodila oko 3 časa, na oko 150 kilometara od Sofije.

U vozilu se nalazio veći broj putnika iz Srbije, uglavnom mladih koji su se vraćali sa letovanja.

Većina njih je u trenutku incidenta spavala.

Za sada nema potvrđenih informacija o eventualno povređenima.

Očekuju se dodatni detalji o okolnostima nezgode.

(Kurir.rs/Euronews Srbija)

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