Uskoro se očekuje zvanično saopštenje nadležnih organa o povređenim licima
KURIR SAZNAJE
SAZNAJEMO DETALJE NESREĆE SRPSKOG AUTOBUSA U BUGARSKOJ! Vozilo krcato našim turistima se prevrnulo, ima povređenih
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Nakon stravične vesti da se autobus pun srpskih turista prevrnuo u Bugarskoj, na oko 150 kilometara od Sofije, Kurir je došao do nezvaničnih informacija da u ovoj nesreći ima povređenih osoba.
U pitanju su uglavnom mladi putnici koji su se vraćali za Srbiju iz Kušadasija, kada je oko 3 sata, vozač autobusa, pod nepoznatim okolnostima, izgubio kontrolu nad volanom, sleteo s puta i prevrnuo se na bok, dok su putnici uglavnom spavali.
Kako nezvanično saznajemo, u ovoj nesreći ima nekoliko povređenih osoba, koji su prošli sa lakšim povredama, ali se uskoro očekuje zvanično saopštenje nadležnih organa u kojem će biti iznete sve zvanične informacije.
Uskoro opširnije...
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