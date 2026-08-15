Prema nezvaničnim informacijama od svedoka sa lica mesta, do kojih je Kurir došao, vozač srpskog autobusa se kretao autoputem na propisan način, kada je došlo do opasnosti, i to na oko 150 kilometara od Sofije.

-Video sam taj autobus koji se kretao svojom trakom najnormalnije i propisanom brzinom. Međutim, odjednom se pojavio bahati vozač koji ga je isekao, ali nisam siguran kako, pa je vozač autobusa uočio veliku opasnost po sebe i mlade putnike, koje je vozio, i odmah je skrenuo u jarak, kako bi izbegao direktan sudar sa automobilom, koji bi verovatno prošao sa teškim posledicama, tako da se može reći da je dobro procenio situaciju i na vreme spasio život mladima - rekao je za Kurir očevidac sa mesta nesreće.