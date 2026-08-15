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Napad na Zvezdari koji se odigrao usred dana, kada je državljanin Azerbejdžana R. Q. (47) polno uznemiravao Beograđanku, prerastao je u pravu dramu, a detalji iz istrage otkrivaju neverovatnu drskost napadača i veliku hrabrost tridesetogodišnje A. J. koja je uspela da se odbrani.

Sve se odigralo 8. avgusta oko 13 sati u dvorištu porodične kuće na Zvezdari dok je žena zalivala travnjak. U jednom trenutku, iza njenih leđa se iznenada pojavio nepoznati muškarac srednjih godina.

Kako je napadnuta žena rekla u svom svedočenju, ona je, ugledavši neznanca na svom posedu, odmah reagovala i upitala ga šta želi. Pošto je muškarac bez reči nastavio da se kreće direktno ka njoj, sa jednom rukom pruženom ka njoj u cilju da je uhvati, a drugom držeći se za polni organ, ona je preplašena instinktivno podigla crevo za vodu i počela snažno da ga prska.

Reakcija sa crevom omogućila joj je nekoliko dragocenih sekundi da pobegne sa travnjaka i utrči u kuću kako bi dozvala supruga koji je u tom trenutku spavao.

Međutim, beg u kuću nije zaustavio napasnika. Kada se žena okrenula u hodniku, kako je ispričala u policiji, shvatila je da je osumnjičeni ušao unutra za njom. Jednom rukom se preko pantalona držao za polni organ, dok je drugu ruku pružio ispred sebe u nameri da je uhvati, ali na sreću nije uspeo da ostvari fizički kontakt.

Osumnjičeni je sve vreme pokušavao da zgarbi devojku Foto: Shutterstock, Ilustracija

Uspaničena žena je iz dnevne sobe utrčala pravo u spavaću sobu kako bi probudila muža. Napadač je bez ikakvog ustručavanja krenuo za njom, ušao u njihovu spavaću sobu i nastavio da drži ispruženu ruku ka njoj, ne puštajući svoje genitalije.Tek kada je žena uspela da probudi supruga nasilnik je pobegao.

Žena je na saslušanju u policiji navodno ispričala da je, misleći da je opasnost konačno prošla i da je napasnik pobegao, nakon nekoliko minuta izašla i nastavila da zaliva dvorište. Međutim, tada je usledio novi šok - osumnjičeni se vratio u dvorište.

Ponovo se držeći za polni organ, sa drugom rukom ispruženom ka njoj, prišao joj je na svega pola metra razdaljine. Prestrašena žena je ponovo počela glasno da doziva svog supruga.

Njen muž je istog trenutka istrčao iz kuće, fizički izgurao nasilnika na ulicu, oborio ga i čvrsto držao, sve dok policijska patrola nije stigla na adresu i stavila mu lisice na ruke.

Napadač se žrtvi tokom cele drame nije obratio niti jednom jedinom rečju.

Prema informacijama iz istrage, žena je ukazala na to da je isti muškarac već duže vreme poznat po uznemiravanju žena u tom delu Zvezdare. Ona je rekla da je on, koliko zna, ranije uznemiravao i decu u kraju, a jednom od komšija je čak pokušao da upadne u kuću.

Osumnjičeni Azerbejdžanac R. Q. (47) priveden je u Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu na saslušanje. Pred tužiocem je izneo svoju odbranu u kojoj je u potpunosti negirao krivicu za delo koje mu se stavlja na teret. Na predlog tužilaštva, sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor. Ova mera je doneta zbog opasnosti od bekstva, s obzirom na to da je reč o stranom državljaninu, kao i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na svedoke i tako ometa dalju istragu.