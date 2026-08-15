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U Bugarskoj kod isključenja za Panagjurište, u smeru ka Sofiji, danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovao dvospratni autobus koji je prevozio 84 putnika, državljana Srbije, a iz ambasade Republike Srbije u Bugarskoj saopštili su da nema povređenih.

Prema informacijama kojima raspolaže Ambasada, autobus je sleteo sa kolovoza, probio zaštitnu ogradu i zaustavio se na obližnjoj njivi, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Nakon saobraćajne nesreće, svi putnici su bezbedno napustili autobus i prevezeni su do obližnje benzinske stanice "Insa Oil", gde se očekuje dolazak drugog autobusa koji je obezbedio srpski prevoznik, kako bi nastavili put ka Srbiji.

Ambasada Republike Srbije u Bugarskoj saopštila je da nastavlja da prati situaciju i da je u stalnom kontaktu sa nadležnim organima Republike Bugarske.

Kako je Kurir prvi pisao, prema informacijama od svedoka sa lica mesta, vozilo srpske agencije kretalo se autoputem, na oko 150 kilometara od Sofije, propisanom brzinom i svojom saobraćajnom trakom, sve dok se iznenada nije pojavio automobil koji ga je brutalno presekao.

- Video sam taj autobus koji se kretao svojom trakom najnormalnije i propisanom brzinom. Međutim, odjednom se pojavio bahati vozač koji ga je presekao, ali nisam siguran kako, pa je vozač autobusa uočio veliku opasnost po sebe i mlade putnike koje je vozio i odmah skrenuo u jarak kako bi izbegao direktan sudar sa automobilom, koji bi verovatno prošao sa teškim posledicama. Može se reći da je dobro procenio situaciju i na vreme spasio život mladima - ispričao je očevidac ove drame.