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G. L. (63) iz Lazarevca teško je povređen kada ga je prilikom radova na kući najpre udarila struja, a onda je pao sa tri metra visine!

Do nezgode je došlo juče, nešto pre 14 sati, dok je muškarac izvodio radove na kući u Petki.

Prema nezvaničnim informacijama, on je bio na merdevinama kada je rukom zakačio strujne kleme, koje dovode struju od bandere do kuće i tom prilikom ga je doživeo strujni udar. Usled udara struje, G. L. je pao sa merdevina i to sa visine od oko tri metra.

Hitna pomoć odmah je izašla na lice mesta, a muškarcu su konstatovane povrede glave i ruke.

On je, u svesnom stanju prevezen u bolnicu, ali je u teškom stanju i životno je ugrožen.