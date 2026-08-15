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Dečak koji je danas teško povređen u stravičnoj nesreći na hipodromu u Kovilovupreminuo je od zadobijenih povreda, saznaje Kurir.

Do nesreće je došlo tokom državnog takmičenja u jahanju, kada je dečak pao sa konja, nakon čega je životinja pala preko njega.

Dečak je sa teškim povredama hitno prevezen u Urgentni centar, gde su lekari pokušavali da mu spasu život. Nažalost, uprkos naporima lekara, podlegao je povredama.

Porodica je obaveštena o njegovoj smrti.

Više detalja o okolnostima tragedije biće poznato nakon što nadležni organi završe uviđaj.

Kurir.rs

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