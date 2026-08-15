Teška nesreća dogodila se tokom državnog takmičenja u jahanju, a dečak je sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar, gde je preminuo.
Hronika
DEČAK PREMINUO NAKON STRAVIČNE NESREĆE U KOVILOVU! Mališan pao sa konja na državnom takmičenju, životinja se survala preko njega, lekari nisu uspeli da ga spasu
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Dečak koji je danas teško povređen u stravičnoj nesreći na hipodromu u Kovilovupreminuo je od zadobijenih povreda, saznaje Kurir.
Do nesreće je došlo tokom državnog takmičenja u jahanju, kada je dečak pao sa konja, nakon čega je životinja pala preko njega.
Dečak je sa teškim povredama hitno prevezen u Urgentni centar, gde su lekari pokušavali da mu spasu život. Nažalost, uprkos naporima lekara, podlegao je povredama.
Porodica je obaveštena o njegovoj smrti.
Više detalja o okolnostima tragedije biće poznato nakon što nadležni organi završe uviđaj.
Kurir.rs
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