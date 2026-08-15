Trudnici je rane nožem naneo suprug, a policija je pokrenula intenzivnu poteru za njim
jezivi napad
TRUDNICA IZBODENA NOŽEM U MLADENOVCU: Suprug je ranio i pobegao automobilom - potera u toku!
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Trudnica S. Đ. (30) iz Mladenovca izbodena je nožem rano jutros, a sumnja se da ju je napao suprug D. S.
Prema nezvaničnim saznanjima, on je sa nožem izašao iz automobila i napao ženu, nakon čega je napustio lice mesta.
Međutim, uprkos težini povreda i činjenici da je u pitanju trudnica, S. Đ. je van životne opasnosti, a rane koje je zadobila su površinske.
Policija i nadležno tužilaštvo obavili su uviđaj na licu mesta i prikupili sve dokaze kako bi bile utvrđene okolnosti napada, dok se za napadačem, kako je za sada poznato, traga.
(Telegraf)
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