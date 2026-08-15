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Snajperisti, plaćene ubice i obračuni kriminalnih klanova. Mete se prate danima, napadi se planiraju do detalja, a egzekucije se izvode na mestima na kojima bi žrtve trebalo da budu najbezbednije. Da li je reč o profesionalnim ubicama koje prelaze granice i rade za najmoćnije kriminalne grupe? Ko stoji iza snajperskih likvidacija i koliko je teško ući u trag čoveku koji povuče obarač?

A da organizovani kriminal odavno ne poznaje granice, pokazuje i slučaj Danijela Kinahana, za koga se veruje da je jedan od najmoćnijih narko-bosova na svetu. On je izručen iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Irsku, gde se suočava sa optužbama koje se dovode u vezu sa narko-kartelom, pranjem novca i drugim oblicima organizovanog kriminala.

Od uličnih obračuna i snajperskih likvidacija do međunarodnih narko-kartela - kako danas funkcioniše kriminal koji ne poznaje granice, za emisiju "Puls Srbije vikend", govorili su Slađana Nedeljković, urednica i voditeljka emisije "Crna hronika" na Kurir televiziji i Miloje Ćirović Ćira, pripadnik MUP-A u penziji.

- Problem sa ekstradicijom između Irske i Ujedinjenih Arapskih Emirata trajao je određeno vreme, ali je rešen prošle godine. U maju je jedan od članova organizacije Danijela, koja se bavi trgovinom kokaina, drugim psihoaktivnim supstancama i oružjem, uhapšen. Danijel je u aprilu priveden irskim nadležnim organima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a njegova ekstradicija, koju je pratilo više od 70.000 ljudi, sprovedena je uz pratnju irske vojske, od aerodroma u UAE do vojne baze na periferiji Dablina - rekla je Nedeljković.

Slađana Nedeljković, voditeljka i urednica Crne hronike Foto: Kurir Televizija

"Njegova povezanost sa kriminalom datira još iz detinjstva"

Njegova kriminalna priča, kako je objasnila, počela je još u porodičnom okruženju, a kasnije je novac plasirao i kroz legalne poslove.

- Nakon toga je prebačen u specijalizovano državno tužilaštvo, odnosno krivični sud nadležan za slučajeve terorizma i organizovanog kriminala. Suđenje bi trebalo da počne 5. oktobra, kada će Danijel biti prisutan lično ili putem video-linka. Njegova povezanost sa kriminalom datira još iz detinjstva, budući da je njegov otac tokom osamdesetih godina u Dablinu vodio organizovanu kriminalnu grupu koja se bavila pranjem novca i trgovinom heroina. Danijel je tokom devedesetih preuzeo kriminalni posao i počeo da ulaže novac stečen kriminalom u kompaniju koja je organizovala bokserske mečeve, koristeći je za pranje novca kroz legalne poslove u Irskoj, SAD i Španiji - objasnila je.

Ćirović je ukazao na sve veću popularnost kriminalnih vođa u javnosti, ali i na to da njihov imidž moći ne znači da su nedostižni pred zakonom.

- Danas smo svedoci toga koliko su kriminalne grupe i njihovi vođe postali popularni u javnosti. Sama činjenica da je veliki broj ljudi pratio njegov transport iz Ujedinjenih Arapskih Emirata do specijalnog zatvora govori o tome koliko je javnost zainteresovana za njihove priče. Internet i društvene mreže dodatno su doprineli tome da pojedini kriminalci budu predstavljeni gotovo kao heroji. Ipak, slučaj Danijela pokazuje da pravda može da bude dostižna - kaže Ćirović.

Foto: Kurir Televizija

- Dok je ranije živeo u luksuznoj vili u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, danas se nalazi iza zidina zatvora u Dablinu. Njegov transport izveden je uz izuzetne mere bezbednosti, uz angažovanje policije i vojske, što dodatno govori o tome koliko su ovakve kriminalne figure opasne. I još nešto je interesantno - on je imao svoju boksersku promociju u koju je ulagao. To je jedan od načina na koji se, prema njegovim rečima, pere novac stečen kriminalom - kroz sport, velike sportske i fudbalske klubove, ali i kupovinu skupocenih nekretnina i ulaganja u građevinu. U ovom slučaju vidimo da je ulagao upravo u sport - za Kurir televiziju, zaključio je Ćirović.

01:40 "PRATILO GA 70.000 LJUDI, A ONDA JE STIGAO U ZATVOR!" Gosti emisije "Puls Srbije vikend" o padu i hapšenju Danijela Kinahana: "Ulagao je novac u boks" Izvor: Kurir televizija

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