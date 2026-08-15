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Danas se navršava tačno 10 godina od jednog od najstrašnijih ubistava u Novom Sadu, koje je potreslo celu Srbiju. Arpad Sabo je zaklao svoju četvoromesečnu ćerku Nikolinu i ženu Slavicu (24), jer mu je žena navodno prigovorila zbog toga što je sav novac potrošio na alkohol. Zbog ovog monstruoznog zločina osuđen je na 40 godina zatvora.

Prema navodima optužnice, Arpad Sabo je u noći između 15. i 16. avgusta 2016. godine, u Veterniku, u Kninskoj ulici 39, sa umišljajem usmrtio suprugu Slavicu i četvoromesečnu ćerku.

Posle monstruoznog čina on je sa ruke devojčice skinuo zlatnu narukvicu, koju je planirao da proda kako bi sebi nakon bekstva obezbedio hranu i alkohol.

On je 2018. u Višem sudu u Novom Sadu osuđen na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora.

- Obdukcija je otkrila više od 28 uboda nožem po detetovom i majčinom telu, najviše u predelu grudi i stomaka. Sabo je svom rođenom detetu prvo šakom stisnuo teme glave i polomio joj kosti lobanje, a zatim joj prerezao grkljan nožem kojim je prethodno iskasapio Slavicu, majku deteta. Nesrećnu ženu je najpre pretukao do smrti, nakon čega ju je kuhinjskim nožem, dužine sečiva oko 20 centimetara, ubo tri puta, a zatim joj prerezao vrat - piše u optužnici.

Arpad i Slavica bili su u braku godinu dana, u kom je Slavica svakodnevno trpela nasilje.

Arpad je navodno presudio ženi nakon svađe oko alkohola Foto: Privatna Arhiva

Jedne večeri Arpad je došao kući pijan, a prema nezvaničnim informacijama, napao ju je kada mu je prigovorila zbog toga što je sav novac koji je imao kod sebe potrošio na alkohol. Nakon što je počinio ovaj stravičan zločin pobegao je sa lica mesta. Policiji ga je prijavio stanodavac koji je zatekao jeziv prizor u stanu. Arpad je uhapšen u blizini Bačke Palanke.

Neuropsihijatrijsko veštačenje pokazalo je da je Sabo bio uračunljiv prilikom izvršenja monstruoznog čina.

Sudija Borivoj Pap koji je predsedavao, u kratkom obrazloženju je naveo da je tokom postupka nesporno dokazano da je Sabo zverski i s predumišljajem iskasapio suprugu i ćerku bez trunke kajanja.

Na izricanju presude bili su prisutni i Slavičini roditelji Ljiljana i Duško Đurić koji su pozdravili odluku da on bude osuđen na maksimalnu kaznu. Arpad Sabo je presudu primio hladnokrvno, ledenog i ukočenog izraza lica.