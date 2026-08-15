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Na današnjem prvenstvu Srbije u jahanju, u Kovilovu, došlo je do teške tragedije. Jedan dečak (13) iz Beograda izgubio je život oko 12 sati tokom nastupa, kada je njegov konj pao na njega.

Kako Kurir saznaje, tinejdžer je na konju preskakao prepone, međutim, životinja se odjednom saplela.

- Bio sam na dva metra od tog mesta. Dečakov konj je preskočio nekoliko prepona, ali jednu nije uspeo i odmah je pao i to na mališana. Pao mu je na glavu i grudni koš, zamislite tu težinu koja se sručila na jadno dete, odmah mi se slošilo od prizora. Dete je samo ležalo na zemlji, prizor je bio stravičan - priča za Kurir jedan očevidac teške tragedije.

Prema našim informacijama, dečaka je Hitna pomoć odvezla u Urgentni centar gde je preminuo uprkos nadljudskim naporima lekara.

- Imao je brojne teške povrede. Lekari su dali sve od sebe da ga spasu, ali povrede su, nažalost, bile preteške - rekao je za Kurir izvor blizak slučaju.

Brojni posetioci i učesnici državnog takmičenja u jahanju duboko su potreseni nakon tragedije.

- Ovo je trebalo da bude veseo dan, kao i svaki drugi kada se naša deca takmiče sa svojim plemenitim životinjama. Ipak, i u ovom sportu se događaju nesreće. Pre dva dana se dogodila ista nesreća, kada je pao konj jedne devojčice na takmičenju u Kovilovu, ali srećom nije pao na nju. Danas je nesrećni dečak poginuo baveći se sportom koji voli. Moja ćerka je bila na redu posle njega i čekala je svoj nastup, ali ga nije dočekala. Još uvek ne mogu da dođem k sebi. Teško nam pada i što niko nije mogao da mu pomogne. Čuo sam da je trenirao u klubu "Show Jump Kovilovo". Ovo je preteška tragedija za sve nas - navodi za Kurir otac jedne učesnice takmičenja.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a istraga će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ove nesreće.