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U dramatičnoj saobraćajnoj nesreći kod austrijskog grada Vilaha, pet osoba iz zapaljenog automobila izbeglo je još teže posledice zahvaljujući hrabroj reakciji vatrogasca Manuela Brunera. Među putnicima je bila i 39-godišnja državljanka Srbije sa troje dece, dok su ostali vozači, uprkos ozbiljnosti situacije, ostali po strani i nemo posmatrali šta se događa.

Kako piše nemački Blick, ono što je vatrogasac Manuel Bruner u petak ujutru morao da vidi razbesnelo ga je. Na putu do posla ugledao je automobil koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi i koji je bio u plamenu, dok niko od drugih učesnika u saobraćaju nije pritekao u pomoć. Austrijski vatrogasac nije oklevao ni trenutka i probio se do havarisanog vozila.

Za volanom automobila bila je 39-godišnja državljanka Srbije, koja se autoputem kretala u pravcu Vilaha. Vozilo je iz još neutvrđenih razloga sletelo sa kolovoza i udarilo u zaštitni odbojnik.

"Odjednom sam video da je počelo da se dimi"

U automobilu su, pored državljanke Srbije, bili i suvozač i troje dece. Muškarac je ostao zarobljen u vozilu, dok je jedno dete zadobilo teške povrede.

Bruner je za „Kronen Zeitung“ opisao kako je doživeo situaciju.

„Ispred mene je bilo oko 20 automobila, ali vozači ispred mene, nažalost, nisu napravili koridor za prolazak vozila hitnih službi. Odjednom sam video da je počelo da se dimi, a vremenom je dim postajao sve gušći. Tada sam počeo da se probijam napred“, ispričao je on.

Kada je stigao do havarisanog automobila, odmah je uzeo protivpožarni aparat. Zajedno sa još jednim prolaznikom koji je takođe uzeo aparat, pokušao je da ugasi požar.

„Srećom, još jedan svedok je već bio na licu mesta. Hvala Bogu, i on je imao protivpožarni aparat u automobilu – a to nije nešto što se podrazumeva“, rekao je vatrogasac.

Zajedno su ugasili vatru i pružili pomoć jednoj od povređenih osoba.

"Šta ako je u nesreći moj prijatelj?"

Bruner je oštro kritikovao ponašanje ostalih učesnika u saobraćaju.

„Ono što me je zaista šokiralo jeste to što nijedan drugi prolaznik nije pomogao. Niko nije izašao iz automobila“, rekao je on.

Pripadnici službi za spasavanje koji su ubrzo stigli na lice mesta na kraju su oslobodili muškarca zarobljenog u vozilu. Svih pet osoba koje su se nalazile u automobilu prevezeno je u bolnicu.

Bruner je uputio apel vozačima da obavezno formiraju koridor za prolazak vozila hitnih službi.

„Obavezno napravite koridor za prolazak vozila hitnih službi – u suprotnom ona ne mogu da prođu. Treba samo da se zapitate: Šta ako je u saobraćajnoj nesreći član moje porodice ili prijatelj?“, poručio je austrijski vatrogasac.