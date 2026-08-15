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S. P. koji se sumnjiči da je 15. septembra prošle godine u naselju Veliko Polje iz osvete usmrtio I. J. i izazvao opasnost paljenjem objekata preminuo je u Okružnom zatvoru u pritvorskoj jedinici, potvrđeno je Informeru.

Naime, njemu se pogoršalo zdravstveno stanje i prebačen je u Specijalnu zatvorsku bolnicu, nezvanično se saznaje.

Povodom njegove smrti, oglasila se i njegova sestra na Instagramu, objavivši dirljivu poruku.

- Brate moj, danas je otišao deo mog srca. Ne postoje reči koje mogu da opišu koliko ćeš mi nedostajati. Zauvek ćeš živeti u mojim mislima, uspomenama i srcu. Volim te i čuvaću te zauvek u sebi. Počivaj u miru - napisala je Sanja u opisu objave njegove fotografije.

Da podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu u februaru protiv S. P. (37), koji se sumnjiči da je 15. septembra 2025. u naselju Veliko Polje iz osvete usmrtio I. J. i izazvao opasnost paljenjem objekata.

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Foto: Društvene Mreže

Tužilaštvo je tada sudu predložilo da okrivljenom produži pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti.

Postoji sumnja da je S. P. ubio I.J. iz bezobzirne osvete jer njegov otac M.J. nije hteo da proda zemljište na kojem se nalazio objekat "magaza".

Podsećamo, S. P. se najpre oko 11:30 časova u ulici Jovan Jovanović Zmaj, verbalno sukobio sa ocem i nevenčanom suprugom sada pokojnog I.J, pa je benzinom iz kanistera koji je prethodno poneo sa sobom, polio i zapalio objekat "magaza", koji je u potpunosti izgoreo, a zatim je polio i zapalio pomoćni objekat kuće koji je delimično izgoreo.

Hapšenje osumnjičenog Srđana P. zbog ubistva u Obrenovcu
Hapšenje osumnjičenog Srđana P. zbog ubistva u Obrenovcu Foto: Mup

Potom se vratio u kuću i palicom po nozi udario oštećenog I.M, nakon čega se udaljio sa lica mesta.

Istog dana oko 12:40 časova, u ulici Jovana Miličevića dok je upravljao automobilom marke "renault" S. P. je, kako se sumnja, ubio I.J. tako što ga je vozilom udario dok je upravljao biciklom u traci u suprotnom smeru.

Tom prilikom mu je naneo teške telesne povrede usled kojih je I.J. preminuo istog dana oko 13:15 časova.

Kurir.rs/Informer

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