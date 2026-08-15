DRAMA KOD PROKUPLJA! Za samo nekoliko minuta tri teške udese na različitim stranama: Vatrogasci seku vozila i izvlače povređene, auto završio na krovu
U samo par minuta na tri potpuno različite strane u okolini Prokuplja dogodile su se saobraćajne nezgode, a u dve su čak morai da interevnišu i vatrogasci.
Tako je u selu Tulare u saobraćajnoj nezgodi povređen šezdesetčetvorogodišnji muškarac. Njemu je ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja Prokuplje ukazala pomoć na licu mesta, pa je prebačen u Opštu bolnicu Prokuplje.
Gotovo u isto vreme došlo je do sletanja vozila sa kolovoza, na izlazu iz Gornje Stražave ka Džigolju i povređen je jedan muškarac. I on je prevezen u Opštu bolnicu Prokuplje, a u ovom slučaju kako bi povređenog izvukli iz vozila interbenisali su i vatrogasci.
U toku je i akcija izvlačenja povređenih iz automobile koji je sleteo sa puta između sela Zdravinje i Prekopuce. Automobil se zaustavio na krovu, pa su pored policije i ekipe Hitne pomoći na terenu i vatrogasci. Za sada ne znamo kako je zdravstveno stanje povređenih.