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U samo par minuta na tri potpuno različite strane u okolini Prokuplja dogodile su se saobraćajne nezgode, a u dve su čak morai da interevnišu i vatrogasci.

Tako je u selu Tulare u saobraćajnoj nezgodi povređen šezdesetčetvorogodišnji muškarac. Njemu je ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja Prokuplje ukazala pomoć na licu mesta, pa je prebačen u Opštu bolnicu Prokuplje.

Gotovo u isto vreme došlo je do sletanja vozila sa kolovoza, na izlazu iz Gornje Stražave ka Džigolju i povređen je jedan muškarac. I on je prevezen u Opštu bolnicu Prokuplje, a u ovom slučaju kako bi povređenog izvukli iz vozila interbenisali su i vatrogasci.