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U nastavku akcije suzbijanja krivičnih dela protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, SBPOK, Odeljenja za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, uhapsili su G. K. (47) vlasnika i odgovorno lice privrednog društva "Taneo group" doo Beograd, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela prevara u obavljanju privredne delatnosti, falsifikovanje službene isprave i pranje novca.

Osumnjičeni je u aprilu 2024. godine, u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, doveo u zabludu zastupnika oštećenog privrednog društva iz Jordana, na taj način što je prilikom zaključivanja ugovora o kupoprodaji robe ukupne vrednosti 4.900.000 evra, lažno prikazao činjenice da će izvršiti isporuku robe u ugovorenom roku od dva meseca, iako je znao da navedenu isporuku neće izvršiti.

1/4 Vidi galeriju Prevario Jordance Foto: Mup

Od oštećenog privrednog društva na račun svog privrednog društva osumnjičeni je dobio avansnu uplatu u iznosu od 403.710.000 dinara, nakon čega je svojim potpisom i pečatom firme overio račun sa neistinitom sadržinom, koji je upotrebio i dostavio svom knjigovođi čime je lažno prikazao da je izvršio ugovorenu obavezu prema ino privrednom društvu.

Na ovaj način osumnjičeni je svom privrednom društvu pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 403.710.000 dinara, i za isti iznos oštetio ino privredno društvo.

Osumnjičeni G. K. je uplaćeni avans, koji je pribavljen prevarnom radnjom, držao i iskoristio za uplate na račune drugih pravnih lica koja su povezana sa njegovom firmom, dok je preostali novčani iznos koristio za plaćanje dugovanja, ličnih potreba i redovnih poslovnih aktivnosti.

Pretresom osumnjičenog i prostorija u kojima živi pronađeno je i privremeno oduzeto - 51.790 evra, tri ručna sata marke „Audemars Piguet“, tri ručna sata „Rolex“, jedan ručni sat „Patek Philippe“, automobili „Bentley Continental“, „Audi A8“, „Mercedes S“ i „Mercedes G“ klase.