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"Nemoj da ih otvara i čačka;-) reci ful su kokaina", piše korisnik Skaj naloga sa PIN-om 9BFD68 u komunikaciji od 9. novembra 2019. godine, dok sa sagovornikom dogovara gde da budu ostavljeni koferi i na koji način da ih preuzme njegova majka.

Taj PIN, prema dokumentaciji Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, koristio je Igor Vukotić, označen kao jedan od vođa takozvanog škaljarskog klana, inače brat ubijenog Jovana Vukotića.

Prepiska u koju Vijesti imaju uvid ne sadrži odgovore osobe sa kojom Vukotić komunicira, već samo poruke poslate sa njegovog naloga. Iz njih se vidi da najpre predlaže da koferi budu ostavljeni kod osobe koju naziva "Lule", kako bi ih on potom predao njegovoj majci.

Igor Vukotić Foto: Privatna arhiva

"Pošto ima šifra kod majke mi na zgradi. Što misliš da kod Luleta možda ostavimo kofere pa da on ih doda njoj", navodi se u porukama poslatim u razmaku od nekoliko sekundi.

Zatim sledi poruka u kojoj se izričito pominje droga: "Nemoj da ih otvara i čačka;-) reci ful su kokaina".

Nekoliko minuta kasnije, korisnik istog PIN-a daje dodatna uputstva sagovorniku - da on "odradi" dogovor, da će i sam sutradan pisati u vezi sa tim, ali i da prilikom objašnjavanja ne iznosi pojedinosti.

"Pa ajde ti ga odradi onda i sve kako treba... Da pičiš ti dalje... Pa ću mu ja sjutra pisati oko toga... A ti mu objasni, ne detaljiši, već samo da treba da se doda teti Davorki na stan", piše sa naloga 9BFD68.

Barke i granice

Tu komunikaciju, između ostalih, Specijalno državno tužilaštvo koristilo je u slučaju protiv grupe sada osuđene za ubistvo Šćepana Roganovića 13. februara 2020. godine u Herceg Novom...

Šćepan Roganović Foto: Printscreen CdM, Dan

U tom sudskom predmetu došlo je do spajanja dva sudska postupka - SDT je najpre prvu optužnicu podiglo u oktobru 2020. godine, a tada su okrivljeni Krsto Vujić, Mili Bajramović, Miloš Đuričković, Igor D. Glavaš, Dino A. Ibrahimović i Miloš B. Komar.

Drugom optužnicom iz septembra 2023. godine, okrivljeni su Igor V. Vukotić, Slavko Radulović, Miloš Ž. Gvozdenović i Marko T. Radović iz Herceg Novog.

Vukotić je praktično držao sve konce u svojim rukama i povlačio ih kada zatreba. Kako se ranije pisalo, tako je direktni izvršilac ubistva - Bajramović morao da se skloni, a da je Kotoranin u hodu potezao veze, zvao saradnike i ovoga ilegalno "uvodio" iz države u državu... Nakon istog zločina, takođe, organizovao je i da se ista ekipa izbavi morskim putem - naručivao je barku, učio ih kako da unište tragove, gde da preuzmu, a gde iskrcaju "vojnike".

Da bi sve bilo spremno za akciju, taj Kotoranin je 13. februara 2020. godine, u danu kada je Novljanin ubijen, od Ilije Milanovića tražio da nabavi čamac sa običnom pentom, pokazuju prepiske sa nekada zaštićene Skaj aplikacije.

"Jutro brat. Kaži mi treba mi barka jedna sa pentom običnom... Pozajmit najbolje... Da se pođe na ribanje i slično. Stave se blinkeri i sve, oprema, znaš već. Samo da ljude izvadimo. Prebacimo ih za deset min bukvalno. I svoga posle", piše Vukotić.

Igor Vukotić je u tom slučaju prvostepeno osuđen na osam godina robije.

Bajramoviću maksimalnih 40 godina

Presudom Višeg suda u Podgorici, Bajramović je osuđen na maksimalnih 40 godina zatvora zbog teškog ubistva Šćepana Roganovića i stvaranja kriminalne organizacije.

Presudu je izrekla sutkinja Vesna Kovačević, koja je, obrazlažući odluku, navela da je ka Roganoviću ispaljeno devet hitaca, od kojih ga je šest pogodilo.

Mili Bajramović Foto: Skaj

Zbog članstva u kriminalnoj organizaciji, Dino Ibrahimović osuđen je na pet godina zatvora, Miloš Komar na četiri godine, Igor Vukotić na osam godina, Slavko Radulović na pet godina, a Miloš Gvozdenović na pet godina zatvora.

Marko Radović osuđen je na jedinstvenu kaznu od šest godina zatvora zbog nedozvoljenog držanja oružja i članstva u kriminalnoj organizaciji.

Sud je odbio optužbu protiv svedoka saradnika Miloša Đuričkovića.

U obrazloženju presude navedeno je da iskaz svedoka saradnika potvrđuje da je Bajramović bio neposredni izvršilac ubistva Roganovića, odnosno osoba koja je pucala u njega, a potom pobegla uz stepenice Kanli kule.