Hronika
MLADIĆ U KRITIČNOM STANJU POSLE SAOBRAĆAJKE KOD BARIČA: Motociklista zadobio teške povrede posle sudara sa automobilom
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Mladić star oko 25 godina zadobio je teške telesne povrede kada je došlo do sudara njegovog motocikla i automobila na putu u blizini Bariča.
Nesreća se dogodila oko 21 sat, a prema nezvaničnim informacijama, mladić je u kritičnom stanju.
Nezvanično, sumnja se da je motociklista izgubio kontrolu nad vozilom i da je potom usledio udarac u automobil.
Na lice mesta su brzo stigle policijske i ekipe Hitne pomoći.
Na mestu nesreće zabeležene su potresne scene. Motocikl je uništen ostao da leži na putu, dok su delovi rasuti okolo. Građani su zabrinuto stali kraj puta i nemo posmatrali prizor.
Policija obavlja uviđaj, a saobraćaj se otežano odvija na ovom delu puta.
Kurir.rs/Telegraf
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