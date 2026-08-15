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Mladić star oko 25 godina zadobio je teške telesne povrede kada je došlo do sudara njegovog motocikla i automobila na putu u blizini Bariča.

Nesreća se dogodila oko 21 sat, a prema nezvaničnim informacijama, mladić je u kritičnom stanju.

Nezvanično, sumnja se da je motociklista izgubio kontrolu nad vozilom i da je potom usledio udarac u automobil.

Na lice mesta su brzo stigle policijske i ekipe Hitne pomoći.

Na mestu nesreće zabeležene su potresne scene. Motocikl je uništen ostao da leži na putu, dok su delovi rasuti okolo. Građani su zabrinuto stali kraj puta i nemo posmatrali prizor.

Policija obavlja uviđaj, a saobraćaj se otežano odvija na ovom delu puta.

Kurir.rs/Telegraf

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