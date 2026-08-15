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Policija traga za muškarcem iz Mladenovca zbog sumnje da je rano jutros nožem izbo S. Đ. (30). Kako se saznaje, muškarac je prekršio zabranu prilaska koja mu je bila određena, a potom povredio trudnu ženu.

Prema saznanjima Telegrafa, muškarac je, prema Zakonu za sprečavanje nasilja u porodici, zabrana prilaska i komuniciranja sa S. Đ. određena na 24 sata pre 10 dana, a potom je sutradan produžena za još 30 dana.

Već određena zabrana prilaska ukazuje na to da je u ovom slučaju i ranije dolazilo do nasilja u porodici.

Nakon samo desetak dana od izricanja spomenute zabrane, automobilom je došao najverovatnije u kuću u kojoj žena živi, a potom na nju nasrnuo nožem.

Prema nezvaničnim informacijama, uprkos težini povreda i činjenici da je u pitanju trudnica, žena je van životne opasnosti, a rane koje je zadobila su površinske.

Policija i nadležno tužilaštvo obavili su uviđaj na licu mesta i prikupili sve dokaze kako bi bile utvrđene oolnosti napada, dok se za napadačem, kako je za sada poznato, traga.