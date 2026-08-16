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Dan nakon teške tragedije na takmičenju u jahanju, u Kovilovu, u kojoj je stradao dečak (13) iz Beograda, oglasio se konjički klub čiji je tinejdžer bio član.

Njihovu potresnu objavu prenosimo u celosti:

"Mali anđele... Sa neizmernom tugom opraštamo se od jednog predivnog dečaka, čije je srce pripadalo konjima. Neka te sada čuvaju anđeli, a ti zauvek galopiraj slobodan, tamo gde nema bola. Porodici i svima koji su ga voleli upućujemo najdublje saučešće. Počivaj u miru, mali anđele. Zauvek ćeš biti u našim srcima", piše u opraštanju konjičkog kluba "Kovilovo Show Jump".

Kurir je juče pokušao da stupi u kontakt sa ovim klubom, ali do objavljivanja ovog teksta nismo dobili odgovor na pozive i poruke, dok su nam iz Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline, koji je organizovao takmičenje u Kovilovu, juče poručili da "nemaju informacije o nesreći".

Kako je Kurir juče saznao, juče oko 12 sati došlo je do nesreće na trećem kolu Kupa Srbije u preskakanju prepona, koji se održavao od 12. do 15. avgusta, dok je po programu trebalo do 16. avgusta. Dečak iz konjičkog kluba "Kovilovo Show Jump" izgubio je život tokom svog nastupa kada se njegov konj sapleo o preponu, a za naš portal oglasili su se svedoci nesreće.

- Bio sam na dva metra od tog mesta. Dečakov konj je preskočio nekoliko prepona, ali jednu nije uspeo i odmah je pao i to na mališana. Pao mu je na glavu i grudni koš. Zamislite tu težinu koja se sručila na jadno dete, odmah mi se slošilo od prizora. Dete je samo ležalo na zemlji, prizor je bio stravičan - ispričao je za Kurir jedan očevidac teške tragedije.

Prema našim informacijama, dečaka je Hitna pomoć odvezla u Urgentni centar gde je preminuo uprkos nadljudskim naporima lekara.

- Imao je brojne teške povrede. Lekari su dali sve od sebe da ga spasu, ali povrede su, nažalost, bile preteške - rekao je za Kurir izvor blizak slučaju.

Brojni posetioci i učesnici državnog takmičenja u jahanju duboko su potreseni nakon tragedije.

- Ovo je trebalo da bude veseo dan, kao i svaki drugi kada se naša deca takmiče sa svojim plemenitim životinjama. Ipak, i u ovom sportu se događaju nesreće. Pre dva dana se dogodila ista nesreća, kada je pao konj jedne devojčice na takmičenju u Kovilovu, ali srećom nije pao na nju. Danas je nesrećni dečak poginuo baveći se sportom koji voli. Moja ćerka je bila na redu posle njega i čekala je svoj nastup, ali ga nije dočekala. Još uvek ne mogu da dođem k sebi. Teško nam pada i što niko nije mogao da mu pomogne. Čuo sam da je trenirao u klubu "Show Jump Kovilovo". Ovo je preteška tragedija za sve nas - rekao nam je juče otac jedne učesnice takmičenja.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a istraga će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ove nesreće.