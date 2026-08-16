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Motociklista N. G. (23) teško je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se juče oko 21 sat dogodila u Bariču i nalazi se u kritičnom stanju.

Prema nezvaničnim informacijama, motociklista se kretao Obrenovačkim putem, kada je izgubio kontrolu nad motorom marke "BMW" i od nazad je udario automobil kojim je upravljao A. L. (23).

Vozač motora je nakon nesreće ostao bez svesti i u tom stanju je sanitetom Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar u Beogradu.

Motocikl je ostao na putu nakon što su lekari odvezli kritično povređenog mladića, a delovi vozila bili su rasuti.