U sudaru motocikla i automobila, u Bariču, motociklista je teško povređen
NESREĆA
MOTOCIKLISTA TEŠKO POVREĐEN U BARIČU: Mladić izgubio kontrolu i zakucao se u automobil - bore mu se za život!
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Motociklista N. G. (23) teško je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se juče oko 21 sat dogodila u Bariču i nalazi se u kritičnom stanju.
Prema nezvaničnim informacijama, motociklista se kretao Obrenovačkim putem, kada je izgubio kontrolu nad motorom marke "BMW" i od nazad je udario automobil kojim je upravljao A. L. (23).
Vozač motora je nakon nesreće ostao bez svesti i u tom stanju je sanitetom Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar u Beogradu.
Motocikl je ostao na putu nakon što su lekari odvezli kritično povređenog mladića, a delovi vozila bili su rasuti.
Policija je odmah izašla na mesto nesreće i obavila uviđaj, a saobraćaj je tokom tog perioda u potpunosti obustavljen.
(Telegraf)
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