Stariji muškarac iz Sopota zadržan je u pritvoru zbog porodičnog nasilja
nasilje u porodici
DVA DANA TUKAO ŽENU U KUĆI: Uhapšen nasilnik iz Sopota!
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Muškarac D. R. (66) uhapšen je zbog sumnje da je u Sopotu počinio krivično delo nasilje u porodici tako što je dva dana maltretirao suprugu V. R. (59).
Prema nezvaničnim saznanjima, on je tokom ta dva dana suprugu u kući maltretirao, vređao, pretio joj, a potom ju je i svirepo tukao, zadajući joj šamare i udarce pesnicama u glavu i telo.
Ženi su u Domu zdravlja u Sopotu konstatovane lake telesne povrede.
Napadaču je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će, uz krivičnu prijavu za krivično delo nasilje u porodici da bude priveden na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.
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