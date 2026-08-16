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Muškarac D. R. (66) uhapšen je zbog sumnje da je u Sopotu počinio krivično delo nasilje u porodici tako što je dva dana maltretirao suprugu V. R. (59).

Prema nezvaničnim saznanjima, on je tokom ta dva dana suprugu u kući maltretirao, vređao, pretio joj, a potom ju je i svirepo tukao, zadajući joj šamare i udarce pesnicama u glavu i telo.

Ženi su u Domu zdravlja u Sopotu konstatovane lake telesne povrede.

Napadaču je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će, uz krivičnu prijavu za krivično delo nasilje u porodici da bude priveden na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.

Kurir.rs/Telegraf

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