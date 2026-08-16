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Nišlija (61) uhapšen je zbog trgovine ljudima jer je bugarsku državljanku (51) seksualno i radno eksploatisao.

Kako se saznaje, on je nesrećnu ženu prinudio da pruža seksualne usluge i uzimao joj novac od mušterija, ali ni to nije bilo dovoljno već je prisilio da po Nišu čisti stambene zgrade.

Sav novac i od tog posla zadržavao je za sebe.

Za sada nema informacija na koji način je Bugarka dospela na teritoriju Srbije i kako je slučaj otkriven.

Istraga će utvrditi sve okolnosti ovog slučaja, kao i da li je uhapšeni muškarac imao saučesnike.