Jedan stariji muškarac uhapšen je u Nišu zbog podvođenja
osumnjičeni uhapšen
ZASTRAŠUJUĆI SLUČAJ U NIŠU: Bugarku terali na prostituciju i uzimali joj sav novac!
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Nišlija (61) uhapšen je zbog trgovine ljudima jer je bugarsku državljanku (51) seksualno i radno eksploatisao.
Kako se saznaje, on je nesrećnu ženu prinudio da pruža seksualne usluge i uzimao joj novac od mušterija, ali ni to nije bilo dovoljno već je prisilio da po Nišu čisti stambene zgrade.
Sav novac i od tog posla zadržavao je za sebe.
Za sada nema informacija na koji način je Bugarka dospela na teritoriju Srbije i kako je slučaj otkriven.
Istraga će utvrditi sve okolnosti ovog slučaja, kao i da li je uhapšeni muškarac imao saučesnike.
(Nova)
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