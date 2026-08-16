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Dvojica mladića, od kojih je jedan maloletan, napadnuti su sinoć dok su sedeli u dvorištu osnovne škole u Borči.

Njih je napala grupa za koju su, kasnije dajući izjavu u bolnici, rekli da misle da su navijači Partizana, a da su to zaključili na osnovu njihovih majica.

Tokom napada, jedan od napadača izvukao je nož i ubo maloletnika (16) u predelu rebara.

Prema nezvaničnim informacijama, maloletnik, kao i mladić (20) koji je bio sa njim, u startu su odbili saradnju sa policijom, a takođe i pomoć lekara Hitne pomoći.