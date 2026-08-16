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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Lazarevcu su u petak uhapsili N. A. zbog sumnje da je počinila krivično delo nasilja u porodici nad svojom majkom S. T.

Prema prvim informacijama, incidentu je prethodila žestoka verbalna rasprava između majke i ćerke.

Sukob je ubrzo prerastao u fizičko nasilje kada je osumnjičena N. A. uhvatila majku za vrat i počela da je davi. Nakon što je oštećena žena pala na pod, ćerka je nastavila brutalan napad, udarajući je nogama po telu.

Povređenoj S. T. lekarsku pomoć ukazala je ekipa Hitne službe Doma zdravlja u Lazarevcu, gde su joj konstatovane povrede i pružena adekvatna nega.

Policija je protiv N. A. podnela odgovarajuću krivičnu prijavu, a o celom slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo radi daljeg postupanja i određivanja mere pritvora.