Slušaj vest

Hercegnovska policija uhapsila je D.P. (67) zbog sumnje da je počinio nedozvoljene polne radnje nad 24-godišnjom državljankom Srbije, koja je iznajmila sobu u njegovom stanu. Pretresom stana pronađena je i ilegalno posedovana puška, zbog čega je protiv osumnjičenog podneta i krivična prijava za nedozvoljeno držanje oružja.

"Lišen je slobode D.P. (67) iz Herceg Novog zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljene polne radnje na štetu državljanke Republike Srbije, stare 24 godine, dok je protiv njega podneta krivična prijava i zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija", piše u saopštenju.

Pripadnici policije su postupali po prijavi oštećene, koja je navela da je osumnjičeni jutros, oko 04.30 časova, dok se nalazio u svom stanu u Herceg Novom, nad njom izvršio navedeno krivično delo.

"Kako se sumnja, D.P. je u hodniku stana uočio oštećenu, koja je prethodno, 10. avgusta, iznajmila sobu u njegovom stanu, te joj, dok je bio bez odeće i držeći u rukama oružje, naredio da uđe u sobu i sedne na krevet. Potom je seo pored nje, ostvarivao neželjeni fizički kontakt sa njom i ljubio je po rukama, bez njenog pristanka", ističe se.

Iz Uprave policije navode da su policijski službenici danas izvršili pretres stana koji koristi osumnjičeni. Kako navode, tom prilikom je pronađena i oduzeta puška marke „Zastava“ koju je osumnjičeni držao u ilegalnom posedu.

"D.P. će, u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu biti sproveden nadležnom državnom tužilaštvu na dalje postupanje", zaključili su u saopštenju.