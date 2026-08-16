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Danas je došlo do pucnjave u Ulici Veslija Klarka u Peći. Vest je danas potvrdio portparol tzv. pećke policije, Driton Rugova.

On je rekao da je osumnjičeni u bekstvu.

„Danas oko 11:50 časova, policija je obaveštena da je došlo do pucnjave u Ulici 'Vesli Klark' u Peći. Policija je odmah izašla na to mesto, gde je pronašla napadnutu žrtvu, ali srećom nije bilo povređenih. Osumnjičeni je napustio mesto događaja i policija traga za osumnjičenim“, rekao je Rugova.

Portparol Osnovnog tužilaštva u Peći, Škodran Nikči, potvrdio je nešto kasnije za lajmi.net da je osumnjičeni uhapšen.

„Osoba osumnjičena da je danas pucala vatrenim oružjem, nakon što je uhapšena od strane policije i ispitana, pritvorena je 48 sati po nalogu državnog tužioca“, rekao je Nikči.