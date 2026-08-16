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Troje državljana Srbije i dvoje državljana Severne Makedonije povređeno je u saobraćajnoj nesreći koja se juče popodne dogodila na putu Bitolj-Prilep, kod mesta zvanog Petilep, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

"Dana 15. avgusta u 17.09 časova u SVR Bitolj prijavljena je saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali putničko vozilo BMW sa srpskim registarskim oznakama, kojim je upravljao 46-godišnji B.S. iz Beograda, i putničko vozilo 'Opel' sa bitoljskim registarskim oznakama, kojim je upravljao 48-godišnji Z.M. iz sela Sveti Todori, opština Mogila", saopštilo je MUP, prenosi Sloboden pečat.

U sudaru su vozač BMW-a i njegovi saputnici, 46-godišnja K.S. i 15-godišnji maloletnik, svi iz Beograda, zadobili teške telesne povrede. Povrede su im konstatovane u Kliničkoj bolnici u Bitolju.

Vozač "Opela" i njegov 31-godišnji saputnik M.V. iz Bitolja takođe su zadobili telesne povrede.

O slučaju je obavešten javni tužilac, a uviđaj na mestu nesreće obavila je uviđajna ekipa SVR Bitolj.