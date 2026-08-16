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Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras u centru Mališeva, na Kosovu i Metohiji. U nesreći je učestvovalo nekoliko automobila i jedan motocikl.

Sumnja se da u ovoj nesreći ima i povređenih.

Mediji su kontaktirali policiju i čekaju se dodatne informacije.

Kurir.rs/Indeksonline.net

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