Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras u centru Mališeva, a u njoj je učestvovalo nekoliko automobila i jedan motocikl. Sumnja se da ima povređenih.
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TEŽAK LANČANI SUDAR U CENTRU MALIŠEVA: U nesreći učestvovalo nekoliko automobila i motocikl, sumnja se da ima povređenih (VIDEO)
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Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras u centru Mališeva, na Kosovu i Metohiji. U nesreći je učestvovalo nekoliko automobila i jedan motocikl.
Sumnja se da u ovoj nesreći ima i povređenih.
Mediji su kontaktirali policiju i čekaju se dodatne informacije.
Kurir.rs/Indeksonline.net
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