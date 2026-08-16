Teška saobraćajna nezgoda dogodila se u blizini tržnog centra BIG u Novom Sadu, a prema prvim informacijama, ima povređenih i saobraćaj je otežan.
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TEŠKA NESREĆA U NOVOM SADU, HITNE SLUŽBE PRUŽAJU POMOĆ POVREĐENIMA: Velike gužve i zastoji kod tržnog centra (FOTO)
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Teška saobraćajna nezgoda dogodila se u blizini tržnog centra BIG u Novom Sadu, zbog čega su se stvorile velike gužve i zastoji u saobraćaju, javlja 192.rs.
Prema prvim informacijama, u nezgodi ima povređenih, ali njihov tačan broj i stepen povreda za sada nisu poznati.
Na licu mesta nalaze se hitne službe koje pružaju pomoć povređenima, dok se radi na normalizaciji saobraćaja.
Vozačima se savetuje da izbegavaju ovu deonicu i koriste alternativne pravce..
Kurir.rs
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