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Teška saobraćajna nezgoda dogodila se u blizini tržnog centra BIG u Novom Sadu, zbog čega su se stvorile velike gužve i zastoji u saobraćaju, javlja 192.rs.

Prema prvim informacijama, u nezgodi ima povređenih, ali njihov tačan broj i stepen povreda za sada nisu poznati.

Na licu mesta nalaze se hitne službe koje pružaju pomoć povređenima, dok se radi na normalizaciji saobraćaja.

Vozačima se savetuje da izbegavaju ovu deonicu i koriste alternativne pravce..

Kurir.rs

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