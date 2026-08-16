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U Obrenovcu je večeras, zahvaljujući brzoj i efikasnoj reakciji pripadnika Policijske stanice Obrenovac, sprečena opasna porodična drama koja je mogla imati kobne posledice.

Haos je počeo oko 19 časova, kada je preplašena D. B. pozvala dežurnu službu PS Obrenovac i prijavila da joj sin L. B. (28) u porodičnoj kući upućuje jezive pretnje smrću.

Prema informacijama iz istrage, situacija je dodatno eskalirala kada je mladić izvadio pištolj i pucao direktno u televizor.

Nakon toga, osumnjičeni se posekao staklom po ruci, a potom uleteo u žuti automobil marke "pasat" i pobegao u nepoznatom pravcu, uputivši se ka adresi svog oca u naselju Zabrežje.

Munjevita akcija i hapšenje kod Topolica

Odmah po prijavi, obrenovačka policija je podigla sve raspoložive snage. Formirane su hitne patrole, a operativci su u rekordnom roku uspeli da lociraju i opkole vozilo begunca.

L. B. je presretnut i blokiran u trenutku kada je automobilom skretao prema naselju Topolice. Osumnjičeni je odmah lišen slobode, a pregledom je kod njega pronađeno i oduzeto vatreno oružje iz kog je prethodno pucao.

Zahvaljujući brzoj reakciji i prisebnosti pripadnika PS Obrenovac, podivljali mladić je razoružan pre nego što je iko povređen. Situacija je u potpunosti stavljena pod kontrolu, a dalju istragu preuzimaju nadležni pravosudni organi.

Protiv osumnjičenog L. B. slede odgovarajuće krivične prijave, a detalji i motiv ovog incidenta biće utvrđeni daljom instagom.